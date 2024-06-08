Ограничение электроэнергии: в Минэнерго назвали часы отключения 8 июня

К энергосистеме после планового ремонта подсоединен очередной блок АЭС мощностью 1000 МВт. Сегодня до 16:00 ограничения потребителей не предусматриваются.

Об этом сообщили в Минэнерго.

"Это несколько снизит дефицит электроэнергии в стране, возникший из-за российских атак. Напомним, это уже третий атомный блок, на котором выполнены плановые работы для подготовки к ОЗУ на период с 16:00 до 24:00. В течение дня до 16:00 ограничений потребителей не планируется", - говорится в сообщении.

Напомним, народный депутат Украины и член Комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк дал пессимистический прогноз по электроснабжению зимой. Он считает, что украинцам придется сидеть без света по 10 часов.

Глава Минэнерго Герман Галущенко прогнозирует сложную зиму.

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