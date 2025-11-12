Ограничение электроснабжения: "Полтаваоблэнерго" не может получать энергию из объединенной системы

Полтаваоблэнерго объясняет причины перебоев электроэнергии в регионе / © www.freepik.com/free-photo

АО «Полтаваоблэнерго» сообщило о временных перебоях с электроснабжением в Полтавской области из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с военными действиями. Восстановление сетей продолжается.

Об этом говорится в заявлении АО «Полтаваоблэнерго».

Поэтому АО «Полтаваоблэнерго» сообщило своим потребителям о временных перебоях в поставках электроэнергии, вызванных форс-мажорными обстоятельствами 8 ноября 2025 около 5:00 утра.

«Согласно разделу 9 договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии (далее — Договор), АО „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ сообщает о возникновении форс-мажорных обстоятельств 08.11.2025 года (около 5 часов утра) в связи с военными действиями, являющимися чрезвычайными, неотложными.

Причиной стала невозможность получать электроэнергию из объединенной энергетической системы из-за военных действий, являющихся чрезвычайными и объективными обстоятельствами.

Компания отмечает, что из-за этих обстоятельств временно не может выполнять обязательства по договорам по распределению электроэнергии в установленные сроки и в соответствии со стандартами качества. Срок выполнения услуг откладывается на период действия форс-мажора — до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электросетей.

Потребители могут временно сталкиваться с перебоями или ограничением снабжения электроэнергией, но это не означает полного отключения всей Полтавской области.

Напомним, ситуация со светом в Украине должна улучшиться. В частности, глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, когда это произойдет.