- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 42
- Время на прочтение
- 1 мин
Ограничение электроснабжения: "Полтаваоблэнерго" не может получать энергию из объединенной системы
Военные действия повлекли за собой временные сбои в распределении электроэнергии на Полтавщине.
АО «Полтаваоблэнерго» сообщило о временных перебоях с электроснабжением в Полтавской области из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с военными действиями. Восстановление сетей продолжается.
Об этом говорится в заявлении АО «Полтаваоблэнерго».
Поэтому АО «Полтаваоблэнерго» сообщило своим потребителям о временных перебоях в поставках электроэнергии, вызванных форс-мажорными обстоятельствами 8 ноября 2025 около 5:00 утра.
«Согласно разделу 9 договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии (далее — Договор), АО „ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО“ сообщает о возникновении форс-мажорных обстоятельств 08.11.2025 года (около 5 часов утра) в связи с военными действиями, являющимися чрезвычайными, неотложными.
Причиной стала невозможность получать электроэнергию из объединенной энергетической системы из-за военных действий, являющихся чрезвычайными и объективными обстоятельствами.
Компания отмечает, что из-за этих обстоятельств временно не может выполнять обязательства по договорам по распределению электроэнергии в установленные сроки и в соответствии со стандартами качества. Срок выполнения услуг откладывается на период действия форс-мажора — до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электросетей.
Потребители могут временно сталкиваться с перебоями или ограничением снабжения электроэнергией, но это не означает полного отключения всей Полтавской области.
