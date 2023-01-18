Ограничение потребления электроэнергии для Киева и области: "Укрэнерго" установила лимит на 19 января

Следите за графиком отключения света по ссылкам.

На 19 января компания "Укрэнерго" дает ограничение потребления электроэнергии для столицы и Киевской области.

Об этом говорится на едином официальном канале Группы ДТЭК.

Согласно информации, на 19 января 2023 установлены ограничения потребления для Киева на уровне 938 МВт днем и 593 МВт ночью.

В то же время, лимиты для Киевщины были установлены на уровне 693 МВт днем и 703 МВт на ночь.

Такие лимиты позволяют проводить отключения согласно стабилизационным графикам.

Узнать об отключении света по вашему адресу вы можете на сайте ДТЭК Киевские электросети или ДТЭК Киевские региональные электросети.

Добавим, что энергогенерирующие предприятия не покрывают четвертые потребления в Украине, аварийные отключения применяются в 8 областях.

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