"Ограничение прав": как Минобороны собирается возвращать уклонистов из-за границы

По словам Умеврова, власти сейчас работают над вопросом возможного ограничения некоторых прав украинцев за границей, которые не станут на военный учет.

Минобороны Украины планирует сделать учет военнообязанных украинцев, живущих за границей, и агитировать их возвращаться защищать Родину.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр обороны Рустем Умеров.

"Во-первых, мы хотим сделать учет этих людей, просто призываем их пройти учет. Во-вторых... после учета мы предлагаем им разные опции, мотивирующие... Мы ему предложим рекрутинг, где он может выбрать специальность... где он будет служить, с кем он будет служить", – говорит глава Минобороны.

При этом он отметил, что власти сейчас работают над вопросом возможного ограничения некоторых прав украинцев за границу, которые не станут на учет.

"Но мы консультируемся здесь... с правоохранительными органами, Министерством юстиции... Но фокус не на том, как наказать человека, а как сделать это с честью и предоставить все возможности, чтобы у человека военнослужащего было право. Какие категории ограничений будут введены — это уже коллективное решение. И пропустит ли это Верховная Рада или нет, будет зависеть от голосования", — подытожил министр.

Также этому изданию Рустем Умеров заявил, что украинцы призывного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах будут вынуждены явиться в призывные пункты. Однако в Минобороны объяснили, что эта информация не совсем правдива.

В свою очередь министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что Германия не будет депортировать украинцев и не принуждать их к мобилизации в ВСУ.

В Эстонии в свою очередь заявили, что готовы выдавать Украине мужчин призывного возраста для мобилизации в ряды ВСУ.

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