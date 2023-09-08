Ограничение выезда женщин за границу: депутат дал важное уточнение

ВУкраине ограничение на выезд за границу будет касаться только мобилизующих женщин, а не всех, которые будут стоять на военном учете.

Об этом сообщил РБК-Украина член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", — отметил Вениславский.

По его словам, никаких ограничений выезда женщин, которые поставят на военный учет, нет. Что больше – этот вопрос не рассматривается, подчеркнул Вениславский.

Он говорит, что и сейчас есть женщины, стоящие на военном учете, и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлено.

Напомним, в прошлом году парламент внес изменения в статью 1 закона о мобилизационной подготовке и предусмотрел, что обязательным военным учетом должны стать женщины с медицинским или фармацевтическим образованием. С 1 октября 2023 г. такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

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