Ограничение выезда женщин за границу: кто может принять решение

Так, военнообязанным женщинам могут ограничить выезд за границу. Однако должно быть принято соответствующее решение.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Это и высшее военно-политическое руководство. Это и ходатайство того министерства, которое занимается этим вопросом", – сказал спикер.

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Конечно, продолжил он, что это может быть вынесено на рассмотрение правительства для внесения изменений в правила пересечения государственной границы Украины.

Ранее в ГНСУ отметили, что в настоящее время запрет на выезд за границу касается только мужчин от 18-60 лет. Что касается женщин, которые с 1 октября должны стать на военный учет, такого решения Кабмина нет.

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