Ограничения для мужчин за границей: в Польше ответили, что будет с украинскими студентами

Пока это что-то совершенно новое, говорят в Польше, поэтому сложно комментировать, как все будет происходить.

Украинские власти прекратили выдачу паспортов мужчинам в возрасте 18-60 лет за пределами страны. В Польше прокомментировали, что будет с украинскими студентами, когда у них истечет срок действия документов.

Об этом сообщает TOKFM.pl.

По словам Вечерика, дело серьезное, потому что в Польше проживает около 50 000 студентов из Украины. Когда они приехали в страну, у всех были паспорта, студенческие визы и вид на жительство в Польше, который они продолжают в воеводских управлениях.

"Нам нужно это проанализировать. В настоящее время мы не видим какой-то особой угрозы. Должен честно признаться, что нам, вероятно, придется поговорить по этому поводу с Министром образования и науки Украины и посмотреть, как украинское правительство подойдет к этому вопросу в случае со студентами ", – сказал министр науки.

Он добавил: поскольку студенты начали обучение в Польше, и сейчас они на втором или третьем курсе, то было бы хорошо, если бы люди закончили обучение.

Кроме того, Министерство образования проведет переговоры с Министерством иностранных дел Польши относительно возможных угроз для украинских студентов в Польше.

Напомним, в Раде сообщили, когда закон о мобилизации заработает полностью и даст эффект.

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