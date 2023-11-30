Ограничения для службы в армии: юрист объяснил, что делать желающим вступить в ряды ВСУ

С начала полномасштабного вторжения многие украинцы изъявляли желание вступить в ряды Сил обороны, однако получали отказ.
Сейчас в Украине есть определенные ограничения приема в ряды ВСУ. В частности, речь идет о возрасте и полу.
Подробно эту ситуацию разъяснил начальник юридической службы 32ОМБр Денис Томилин, пишет "Украинская правда".
Куда обращаться, если есть желание служить
Военнообязанными в Украине мужчины от 18 до 60 лет, кроме некоторых исключений. Однако в некоторых военкоматах по внутренним правилам не берут на службу людей в возрасте до 21 года.
"В таком случае, если вы настроены служить, легче будет обращаться напрямую в разные бригады, чтобы получить письмо-отношение", – говорит Томилин.
Что касается старшего возраста, то все зависит от физической подготовки и состояния здоровья. К примеру, в большинстве своем считается, что лучший он для штурмовика – от 18-30 лет. Однако это совсем не означает, подчеркивает юрист, что старшим кандидатам с соответствующей подготовкой откажут.
"Женщины могут вступить в армию по собственному желанию — пока даже военнообязанных женщин не мобилизовывали принудительно", – говорит Томлин.
Более того, иногда женщин могут неохотно брать в армию. Это происходит в случае, если они не являются военнообязанными (медиками или фармацевтами).
В таком случае правозащитник также предлагает обращаться в бригады. Другой вариант – подаваться на военные вакансии через соответствующие платформы.
Накануне советник ОПУ Михаил Подоляк отметил, что в начале полномасштабного вторжения люди были настроены уходить на фронт, чтобы защитить свою семью, свой дом. Сегодня надо искать другие стимулы и мотивации для мобилизации.
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