Ограничения для службы в армии: юрист объяснил, что делать желающим вступить в ряды ВСУ

С начала полномасштабного вторжения многие украинцы изъявляли желание вступить в ряды Сил обороны, однако получали отказ.

Сейчас в Украине есть определенные ограничения приема в ряды ВСУ. В частности, речь идет о возрасте и полу.

Подробно эту ситуацию разъяснил начальник юридической службы 32ОМБр Денис Томилин, пишет "Украинская правда".

Куда обращаться, если есть желание служить

Военнообязанными в Украине мужчины от 18 до 60 лет, кроме некоторых исключений. Однако в некоторых военкоматах по внутренним правилам не берут на службу людей в возрасте до 21 года.

"В таком случае, если вы настроены служить, легче будет обращаться напрямую в разные бригады, чтобы получить письмо-отношение", – говорит Томилин.

Что касается старшего возраста, то все зависит от физической подготовки и состояния здоровья. К примеру, в большинстве своем считается, что лучший он для штурмовика – от 18-30 лет. Однако это совсем не означает, подчеркивает юрист, что старшим кандидатам с соответствующей подготовкой откажут.

"Женщины могут вступить в армию по собственному желанию — пока даже военнообязанных женщин не мобилизовывали принудительно", – говорит Томлин.

Более того, иногда женщин могут неохотно брать в армию. Это происходит в случае, если они не являются военнообязанными (медиками или фармацевтами).

В таком случае правозащитник также предлагает обращаться в бригады. Другой вариант – подаваться на военные вакансии через соответствующие платформы.

Накануне советник ОПУ Михаил Подоляк отметил, что в начале полномасштабного вторжения люди были настроены уходить на фронт, чтобы защитить свою семью, свой дом. Сегодня надо искать другие стимулы и мотивации для мобилизации.

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