Удар по мосту в Маяках: какие пункты пропуска с Молдовой закрыты после атаки России

Пересечение границы

После удара, нанесенного 18 декабря по мосту возле села Маяки вблизи украино-молдавской границы на украино-молдавской границе в Одесской области ввели временные ограничения движения.

Об этом пишет МИД Украины.

Какие пункты пропуска работают с ограничениями

В связи с повреждением инфраструктуры временно изменен режим пересечения границы на двух пунктах пропуска:

«Маяки-Удобное – Паланка» – пересечение разрешено только на выезд из Украины в направлении Молдовы для всех типов автомобилей.

«Староказаче — Тудора» — выезд из Украины в Молдову разрешен для всех типов авто, а въезд из Молдовы в Украину — только для транспорта, направляющегося в направлении Белгорода-Днестровского.

Молдавская сторона также проинформировала о значительной перегрузке пункта пропуска «Могилев-Подольский – Отач» и призвала переориентировать движение пассажирского и грузового транспорта на другие направления.

Среди рекомендуемых альтернативных пунктов пропуска:

«Мамалыга — Кривая» (Черновицкая область),

«Сокиряне - Окница» (Черновицкая область),

«Бронница - Унгры» (Винницкая область).

У пункта пропуска «Маяки–Удобное — Паланка» развернули временный мобильный лагерь. Там путешественники могут получить пищу и горячие напитки.

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок через пункты пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области и по возможности пользоваться маршрутами через Черновицкую и Винницкую области .

В случае чрезвычайной ситуации за границей или угрозы жизни и здоровью украинцам советуют обращаться в ближайшие дипломатические учреждения Украины или на круглосуточную горячую линию МИД.

Напомним, 18 декабря в районе села Маяки армия РФ атаковала дроном авто, двигавшееся в сторону моста в районе Днестровского лимана. В салоне была мать и трое детей. Женщина скончалась в карете скорой помощи.