- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 272
- Время на прочтение
- 2 мин
Удар по мосту в Маяках: какие пункты пропуска с Молдовой закрыты после атаки России
На украино-молдавской границе в Одесской области ввели временные ограничения движения.
После удара, нанесенного 18 декабря по мосту возле села Маяки вблизи украино-молдавской границы на украино-молдавской границе в Одесской области ввели временные ограничения движения.
Об этом пишет МИД Украины.
Какие пункты пропуска работают с ограничениями
В связи с повреждением инфраструктуры временно изменен режим пересечения границы на двух пунктах пропуска:
«Маяки-Удобное – Паланка» – пересечение разрешено только на выезд из Украины в направлении Молдовы для всех типов автомобилей.
«Староказаче — Тудора» — выезд из Украины в Молдову разрешен для всех типов авто, а въезд из Молдовы в Украину — только для транспорта, направляющегося в направлении Белгорода-Днестровского.
Молдавская сторона также проинформировала о значительной перегрузке пункта пропуска «Могилев-Подольский – Отач» и призвала переориентировать движение пассажирского и грузового транспорта на другие направления.
Среди рекомендуемых альтернативных пунктов пропуска:
«Мамалыга — Кривая» (Черновицкая область),
«Сокиряне - Окница» (Черновицкая область),
«Бронница - Унгры» (Винницкая область).
У пункта пропуска «Маяки–Удобное — Паланка» развернули временный мобильный лагерь. Там путешественники могут получить пищу и горячие напитки.
Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок через пункты пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области и по возможности пользоваться маршрутами через Черновицкую и Винницкую области .
В случае чрезвычайной ситуации за границей или угрозы жизни и здоровью украинцам советуют обращаться в ближайшие дипломатические учреждения Украины или на круглосуточную горячую линию МИД.
Напомним, 18 декабря в районе села Маяки армия РФ атаковала дроном авто, двигавшееся в сторону моста в районе Днестровского лимана. В салоне была мать и трое детей. Женщина скончалась в карете скорой помощи.