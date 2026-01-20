Ограничения по всей стране: "Укрэнерго" предупредило о масштабных отключениях света 21 января

Отключение света в Украине в среду, 21 января

На среду, 21 января , энергетики анонсировали меры по ограничению потребления электричества по всей территории Украины.

Как сообщает прессслужба «Укрэнерго», будут действовать два типа ограничений:

Графики почасовых отключений (ГПО) – для бытовых потребителей (население). Графики ограничения мощности (ГОП) – для промышленных предприятий и бизнеса.

Почему исчезает свет

Причина неизменна и вынуждена – последствия массированных ракетно-дроновых атак России на украинскую энергосистему. Неприятель продолжает целить в объекты генерации и передачи электроэнергии, из-за чего в сети возникает дефицит мощности.

Где смотреть свой график

В "Укрэнерго" отмечают: время и объем отключений для каждого конкретного адреса определяют облэнерго.

Ситуация в энергосистеме динамична и может изменяться, поэтому актуальную информацию следует искать на официальных ресурсах вашего оператора распределения (сайты и страницы в соцсетях).

Графики отключения света для всех очередей также публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.

Энергетики обращаются к украинцам:

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!»

Не включайте несколько мощных приборов одновременно (стиралка, бойлер, обогреватель), чтобы избежать аварий на сетях из-за резких скачков нагрузки.

Напомним, в Черниговской области одновременно ввели все три очереди СГАВ. Ситуация в энергосистеме критическая .