Ограничения поездок: юрист рассказал, почему проверка COVID-сертификатов в транспорте нарушает Конституцию

По словам юриста, чтобы сертификаты возымели законную силу, нужно принимать соответствующие законы

С четверга, 21 октября, вступают в силу новые правила пассажирских перевозок. Для каждой карантинной зоны определен необходимый перечень документов, которые должны иметь и водители, и пассажиры для поездок между регионами Украины. Перечень этих документов доступен по ссылке.

В то же время юристы предупреждают, что проверка сертификатов о вакцинации или ПЦР-тестов у пассажиров является нарушением Конституции.

Об этом рассказал эксперт по конституционному праву из Центра политических реформ Александр Марусяк в комментарии UBR.

По его словам, рейды полиции и Госпродпотребслужбы, которые будут выявлять нарушителей без необходимых документов, противоречат Конституции. Ведь статья 33 гарантирует гражданам свободу перемещения. Эксперт обратил внимание на то, что между решениями Кабмина и Конституцией есть разница.

"В ст. 33 говорится, что ограничение свободы перемещения возможно только в случае ограничений, установленных законом. Если власти хотят, чтобы сертификаты возымели законную силу, то пусть принимают соответствующие законы. У нас и с карантином та же проблема", — говорит Марусяк.

Так, в ст. 64 Конституции говорится, что отдельные ограничения прав и свобод граждан могут устанавливаться с указанием срока действия этих ограничений только в условиях военного или чрезвычайного положения.

"Ни того, ни того в Украине введено так и не было", — подчеркнул юрист.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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