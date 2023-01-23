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Ограничения света остаются: "Укрэнерго" предоставило новые нормы потребления электричества на 23 января

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
1 мин
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Ограничения света остаются: "Укрэнерго" предоставило новые нормы потребления электричества на 23 января

Фото: Associated Press

Потребление электроэнергии в Украине все еще растет.

Компания "Укрэнерго" предоставила новые ограничения потребления электроэнергии на 23 января 2023 года.

Об этом говорится на официальном канале Группы ДТЭК.

Проверку текущих отключений по адресу можно осуществить по ссылкам:

Такие лимиты позволяют

  • применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00
  • применить графики стабилизационных отключений в других регионах — круглосуточно

Добавим, что в Украине по состоянию на утро 22 января выросло потребление электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным.

Напомним, что украинская энергосистема подверглась 12 ракетным российским атакам и 14 ударам БПЛА по объектам. Министр энергетики прокомментировал ситуацию с графиками отключений в регионах.

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Дата публикации
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