Ограничения света остаются: "Укрэнерго" предоставило новые нормы потребления электричества на 23 января

Потребление электроэнергии в Украине все еще растет.

Компания "Укрэнерго" предоставила новые ограничения потребления электроэнергии на 23 января 2023 года.

Об этом говорится на официальном канале Группы ДТЭК.

Проверку текущих отключений по адресу можно осуществить по ссылкам:

Киев – днем 948 МВт/ночью 608 МВт;

Киевщина – днем 678 МВт/ночью 559 МВт;

Одесчина – днем 580 МВт/ночью 412 МВт;

Днепропетровщина – днем 1149 МВт/ночью 1009 МВт

Такие лимиты позволяют

применить в Одесской области графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00

применить графики стабилизационных отключений в других регионах — круглосуточно

Добавим, что в Украине по состоянию на утро 22 января выросло потребление электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным.

Напомним, что украинская энергосистема подверглась 12 ракетным российским атакам и 14 ударам БПЛА по объектам. Министр энергетики прокомментировал ситуацию с графиками отключений в регионах.

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