Ограниченно пригодные должны доказать свой статус: адвокат объяснил, что для этого необходимо

На сегодняшний день ограниченно пригодные должны иметь свежие медицинские документы, чтобы доказать свой статус.

Об этом он в эфире "Эспрессо" рассказал кандидат юридических наук, адвокат Евгений Филипец.

"По состоянию на сегодняшний день внесенных изменений мы не видим, лица, которые не прошли ВВК до 4 февраля потенциально могут подлежать ответственности за несвоевременное, собственно, прохождение медицинского осмотра. Откуда берется эта проблема? Она берется из того, что еще девять месяцев назад были внесены изменения в законодательство, где ликвидировали такой статус, как ограниченный. не обязали, а написали в законе, что такие мужчины подлежат медицинскому осмотру в течение девяти месяцев. И это слово "подлежат" является ключевым, собственно, в том, являются ли они нарушителями закона, нет ли собственно состава нарушения. Потому что подлежит, мне кажется, это означает, что лицо фактически может быть приглашено в ТЦК и СП для проведения, собственно, такого медицинского осмотра. А это приглашение должно проявляться в повестке", – отметил он.

Евгений Филипец отметил, что ключевая проблема касалась именно забронированных лиц.

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"Потому что до 28 февраля люди имеют бронь. После этого новые правила. И согласно 28-му, в период между 4 февраля и 28 февраля, можно попасть в категорию нарушителя правил военного учета, и система вас не забронирует. хождения такого ВВК будет правонарушением. Поэтому, по-моему, здесь практика будет разная, очень субъективная, по каждому ТЦК она будет разная, но по состоянию на сегодняшний день можем лишь констатировать одно, что этот долг, он все же будет, наверное, оставаться за людьми, и до 5 мая или до 5 июня, до какого-то там пятого числа месяца, пока хотят продлить этот промежуток времени", – сказал он.

По словам адвоката, пока людям, ограниченно пригодным, необходимо иметь свежие медицинские документы, чтобы доказать свой статус.

"Поэтому на сегодня люди, которые болеют, потому что ограниченно пригодный – это лицо, которое болело, и в принципе оно имеет какую-то болезнь, должен обеспечить нормальное объективное рассмотрение медицинской комиссии. Для этого нужно иметь свежие медицинские документы, иметь соответственно собранные для того, чтобы доказать то, что вы находитесь в этом статусе ограниченно годного, а сейчас это будет называться годный к военной службе, там часть обеспечения и длинный перечень", – резюмировал Филипец.

Несвоевременное прохождение ВВК станет административным нарушением. Однако во власти продлевают сроки прохождения ВВК для ограниченно пригодных. Более того, сотрудников ТЦК и ВВК также планируют наказывать за нарушение правил мобилизации. Все детали – в материале ТСН.ua.

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