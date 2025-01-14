Ограниченно пригодные должны пройти ВВК до 5 февраля: как накажут в случае отказа

Лица, имеющие статус "ограниченно пригодных" к военной службе, должны пройти ВВК и актуализировать свой статус до 5 февраля 2025 года. Если они этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17-25 тысяч гривен.

Будут ли автоматически выписывать этот штраф ограниченно пригодным уже на следующий день, 6 февраля, рассказал военный юрист Тарас Боровский в эфире День.LIVE.

По его словам, в законе не совсем четко определено: нужно ли военнообязанным лицам самостоятельно идти в ТЦК, или их вызовут повесткой.

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"Закон немного запутался в плане того, на кого возлагается обязанность: должны ли они прийти в ТЦК или ТЦК вызывает их повесткой. Должны ли они прийти, или ТЦК должен отправить их на ВВК. Все это вызывает вопрос", – пояснил юрист.

При этом Боровский предупредил, что мужчины, не актуализирующие данные об "ограниченной пригодности", могут получить штраф, ведь это нарушение правил военного учета. Но он считает, что автоматически 6 февраля этот штраф никому "не прилетит".

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о том, кто должен повторно пройти ВВК после того, как в Украине упразднили статус военнообязанных "ограниченно пригодный".

Напомним, что в мае 2024 года статус "ограниченно пригодный" был отменен.

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