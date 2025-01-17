Ограниченно пригодных будут штрафовать даже без повестки: какая ответственность за непройденную ВВК

По словам Вениславского, ограниченно пригодные граждане имели достаточно времени, чтобы пройти повторную ВВК до 5 февраля.

Ограниченно пригодные для военной службы мужчины должны пройти повторный медосмотр до 5 февраля 2025 года. При этом не стоит ждать повестки от ТЦК, ведь по закону ответственность за прохождение ВВК возлагается именно на военнообязанных, в отличие от тех, кто подлежит мобилизации, которых на медосмотр обязан отправить военкомат.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии для "РБК-Украина".

Вениславский отметил, что до окончания срока, который законом выделен на прохождение повторного медосмотра, осталось менее трех недель. В случае невыполнения этого требования закона военнообязанных ждет штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен.

"Этот закон вступил в силу. 9 месяцев истекает. Соответственно, естественным образом возникает вопрос к тем, кто не выполнил требование закона. В каком-то отдельном регулирование на уровне Кабмина это не нуждается. Здесь никакой коллизии нет", – отметил он.

Нардеп отметил, что ограниченно пригодные военнообязанные не имеют никаких юридических оснований для обжалования или оправданий, ведь за 9 месяцев можно было найти время для прохождения ВВК.

"Граждане имели время, чтобы выполнить требование закона. Кто не выполнил – дальше будет привлекаться к ответственности за невыполнение тех или иных положений законодательства", – подчеркнул Вениславский.

По его словам, постановление Кабмина, предусматривающее вызов через повестку, регулирует выполнение мобилизационных мер. То есть, речь идет о случае, когда ТЦК отправляет повестку на прохождение ВВК военнообязанному, который подлежит призыву во время мобилизации.

"Мы говорим о другой категории, которых не нужно вызывать, потому что их никто не мобилизует. Они должны были выполнить норму закона и прийти на ВВК", – пояснил нардеп.

Напомним, по словам доктора юридических наук Наталии Опольской, действующим законодательством не предусмотрено, что военнообязанный должен проявлять инициативу по прохождению медицинского осмотра, а наоборот указано, что это обязанность ТЦК и СП направить на ВЛК. Поэтому ограниченно пригодные мужчины, не получавшие повестку на прохождение повторной ВВК, не могут быть привлечены к административной ответственности за непройденный повторный медосмотр.

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