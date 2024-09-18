Ограниченно пригодных украинцев до 25 лет не будут брать в армию: что будет с уже мобилизованными

В Украине обещают прекратить мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет.

В Украине прекратят мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте до 25 лет. Соответствующий указ издаст Министерство обороны.

Это анонсировал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге.

Он рассказал, что Рада провела закрытое совещание с военными, во время которого обсуждали мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет.

"Прежде всего, Вооруженные силы не будут мобилизовать таких лиц от 18 до 25 лет. Это будет изложено в указе Минобороны, который они обещали выдать до конца этой недели", — отметил Стефанчук.

Кроме того, тех ограниченно годных до 25 лет, которых уже мобилизовали, не будут отправлять на штурмы или другие операции, связанные с повышенным риском для их жизни и здоровья.

Он отметил, что на законодательном уровне будет разработан механизм ротации и замены уже мобилизованных. Также планируется обсудить вопросы отсрочки, чтобы вывезти мобилизованных и заменить их обученными бойцами.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко сообщил, что ТЦК уже получили приказ от Минобороны не мобилизовать ребят 18-25 лет, которые имели статус военнообязанных и были признаны ограниченно пригодными к военной службе.

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