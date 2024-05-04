Ограниченно пригодных уже нет: что ждет военных и военнообязанных, имеющих этот статус

В Минобороны дали подробное разъяснение, как будут определять пригодность военнообязанных.
Министерство обороны Украины внесло изменения в свой приказ №402, регламентирующий работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Эти изменения вступают в силу 4 мая – одновременно с принятым 21 марта законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 апреля (опубликованный документ был 3 апреля).
Об этом сообщили в Минобороны.
Главной новацией документа является то, что почти полностью (за исключением четырех случаев) отменена индивидуальная оценка годности, когда ВВК могла выбирать между формулировками "непригодный" и "ограниченно пригодный" (а также "ограниченно пригодный" или "пригодный").
В то же время устанавливаются ограничения по особенностям прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья.
А именно:
- пригодные (полностью)
- пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны
Просмотренные критерии пригодности:
- обновленные критерии построены на сочетании Международного классификатора болезней и родственных проблем здравоохранения МКБ-10 и степени нарушения функций. Справочник МКБ-10 содержит несколько тысяч диагнозов
- в каждой группе заболеваний могут быть как пригодны, так и непригодны в зависимости от степени нарушения функций
- пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты в особый период
- определены требования к состоянию здоровья военнослужащих, которые проходят службу (отбираются для прохождения службы) в штурмовых подразделениях Сухопутных войск и Сил территориальной обороны ВС Украины.
- внедрение принципов прозрачности, беспристрастности, добродетели, ответственности
- урегулированы выводы ВВК при установлении причинной связи травм во время плена
- изменена процедура обжалования постановлений ВВК
Кроме того, фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления.
Степень пригодности к военной службе устанавливается ВВК в соответствии с расписанием болезней, пояснением к расписанию болезней и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья (приложения 1-3 Положения о ВЛЕ в ВСУ).
До 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти ВВК.
Человек не приходит в ВВК по собственной инициативе. Направление на ВВК должно предоставить:
- для военнообязанного — ТЦК и СП
- для военнослужащего – командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он состоит на учете во время своего отпуска
Напомним, 4 мая в Украине вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым отменяется статус "ограниченно пригодный" к военной службе.
Отмена статуса ограниченно годная предусмотрена законом № 3621-IX, который был опубликован 4 апреля после подписания президентом Владимиром Зеленским.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Ограниченно пригодных" больше нет! Но бежать в военкомат не надо!
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