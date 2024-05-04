Ограниченно пригодных уже нет: что ждет военных и военнообязанных, имеющих этот статус

В Минобороны дали подробное разъяснение, как будут определять пригодность военнообязанных.

Министерство обороны Украины внесло изменения в свой приказ №402, регламентирующий работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Эти изменения вступают в силу 4 мая – одновременно с принятым 21 марта законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту", который президент Украины Владимир Зеленский подписал 2 апреля (опубликованный документ был 3 апреля).

Об этом сообщили в Минобороны.

Главной новацией документа является то, что почти полностью (за исключением четырех случаев) отменена индивидуальная оценка годности, когда ВВК могла выбирать между формулировками "непригодный" и "ограниченно пригодный" (а также "ограниченно пригодный" или "пригодный").

В то же время устанавливаются ограничения по особенностям прохождения службы в соответствии с состоянием здоровья.

А именно:

пригодные (полностью)

пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны

Просмотренные критерии пригодности:

обновленные критерии построены на сочетании Международного классификатора болезней и родственных проблем здравоохранения МКБ-10 и степени нарушения функций. Справочник МКБ-10 содержит несколько тысяч диагнозов

в каждой группе заболеваний могут быть как пригодны, так и непригодны в зависимости от степени нарушения функций

пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты в особый период

определены требования к состоянию здоровья военнослужащих, которые проходят службу (отбираются для прохождения службы) в штурмовых подразделениях Сухопутных войск и Сил территориальной обороны ВС Украины.

внедрение принципов прозрачности, беспристрастности, добродетели, ответственности

урегулированы выводы ВВК при установлении причинной связи травм во время плена

изменена процедура обжалования постановлений ВВК

Кроме того, фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами. Это позволит сделать невозможным коррупционные проявления.

Степень пригодности к военной службе устанавливается ВВК в соответствии с расписанием болезней, пояснением к расписанию болезней и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья (приложения 1-3 Положения о ВЛЕ в ВСУ).

До 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте 18-60 лет, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти ВВК.

Человек не приходит в ВВК по собственной инициативе. Направление на ВВК должно предоставить:

для военнообязанного — ТЦК и СП

для военнослужащего – командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он состоит на учете во время своего отпуска

Напомним, 4 мая в Украине вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым отменяется статус "ограниченно пригодный" к военной службе.

Отмена статуса ограниченно годная предусмотрена законом № 3621-IX, который был опубликован 4 апреля после подписания президентом Владимиром Зеленским.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " Ограниченно пригодных" больше нет! Но бежать в военкомат не надо!

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