"Ограничивает право на самооборону": в МИД объяснили отказ Украины от запрета противопехотных мин

Россияне используют противопехотные мины в войне / © Associated Press

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Ратифицированная Украиной «Оттавская конвенция», которая запрещает применение противопехотных мин, ограничивает право на самооборону во время противостояния российской агрессии.

Об этом заявили в украинском МИД, объясняя причины выхода Киева из этой международной договоренности.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Российская Федерация, не будучи государством-участником Оттавской конвенции, широко использует противопехотные мины как метод ведения войны.

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«С 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение на территорию нашего государства, массовое использование ею таких средств создало асимметричное преимущество для агрессора», — говорится в заявлении МИД.

При этом украинские дипломаты добавили, что на момент подписания и ратификации нашим государством Оттавской конвенции такие обстоятельства отсутствовали и не могли быть предусмотрены.

«Таким образом, Украина оказалась в неравной и несправедливой ситуации, которая ограничивает ее право на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — подчеркнули в МИД.

В украинском МИД напомнили, что некоторые государства ЕС, в частности Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия, также приняли совместное политическое решение о выходе из Оттавской конвенции из-за угрозы со стороны РФ.

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«Учитывая безусловный приоритет обороны нашего государства от жесткой российской агрессии, нашей земли от оккупации, а людей — от ужасных российских зверств, Украина приняла непростое, но необходимое политическое решение о прекращении выполнения нерелевантных обязательств по Оттавской конвенции. Убеждены, что этот шаг является необходимым и соответствующим уровню угроз, ведь речь идет о выживании и сохранении Украины как суверенного, независимого и свободного государства», — отметили в ведомстве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции- международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.