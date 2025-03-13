Огранизовали схему вывоза за границу военных, ушедших в СЗЧ: ДБР объявило подозрения

Сотрудники ДБР вместе с Нацполицией и Госпогранслужбой сообщили о подозрении двум должностным лицам правоохранительного органа и местному жителю из Винницкой области, которые организовали схему незаконного вывоза находившихся в СЗЧ военных.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Злоумышленники использовали свое служебное положение для поиска клиентов среди военных и обеспечения их перевозки через границу с Молдовой. Услуга стоила 6 тысяч долларов США с человека, а оплата поступала на криптокошелек гражданского участника схемы.

6 марта 2025 года пограничники задержали подозреваемых, когда они пытались провести троих военных из Одессы, которые ушли в СЗЧ, через границу в селе Козловка Тульчинского района.

Трем фигурантам дела уже доложено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы.

Один из задержанных военных получил подозрение в дезертирстве в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины), что может привести к наказанию до 12 лет. Решается вопрос о сообщении о подозрениях еще двум задержанным военным.

Напомним, в Раде рассказали, как нардепы устроили еще одну схему для уклонистов.

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