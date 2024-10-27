Журналист и эксбренец Кремля Станислав Асеев подчеркнул, что в Украине существует большая проблема с отсутствием демобилизации.

В Украине существует большая проблема дезертирства, "которая уже превысила 100 тыс. человек" из-за отсутствия демобилизации среди военных ВСУ.

Об этом сказал украинский журналист и бывший пленник россиян Станислав Асеев, служивший в рядах 109 отдельной бригады территориальной обороны, в интервью изданию Le Monde.

Именно отсутствие демобилизации приводит к увеличению случаев дезертирства, считает ушедший добровольцем на фронт Станислав Асеев, а на днях сообщил, что увольняется из ВСУ.

"Это проблема, которая уже превысила 100 000 человек. У нас огромная армия дезертиров, бродящих по стране", – сказал Асеев.

По его словам, в рядах ВСУ все чаще случаются случаи дезертирства из-за, как он считает, возникающего у украинских военных чувства несправедливости.

В настоящее время существует огромная потребность в пополнении армии. Асеев заявил, что мужчины боятся быть призванными на фронт и некоторые из них нелегально покидают страну.

"Солдаты не слепы. Они видят, как часть общества уклоняется от мобилизации, видят эти пачки денег на взятке... И опять же, какой выход для них? Дезертирство", – отметил он.

Властям в Украине следует решить вопрос о постепенной демобилизации, добавил Асеев. Он считает, что справедливо будет освобождать от службы столько же солдат, сколько призывается в армию.

Четкие сроки службы: Асеев ответил, что может убедить уклоняющихся в необходимости мобилизации

По словам военного, становление четких эрминов службы имеет решающее значение даже для пехоты, которой предлагают заключать короткие контракты.

"Если человек идет в пехоту, он знает, что не проживет и трех лет. Пока это бесконечная система, сколько бы человек мы у нее не взяли, они будут демотивированы и неэффективны", — отметил он.

Напомним, эксбранец Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов выразил мнение о демобилизации, отметив, что служба должна иметь четкий срок.

Ранее сообщалось, что в Раду внесли законопроект о демобилизации военных до 25 лет, которые имели статус "ограниченно пригодный" и которых мобилизовали в армию во время действия военного положения.

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