Огромная группа уклонистов убегала в Словакию: их преследовали дроном и останавливали выстрелами (видео)

Задержанные уклонисты

В Закарпатье, близ села Палло Ужгородского района, задержали 19 граждан Украины, которые пытались незаконно бежать в Словакию.

Об этом передает Госпогранслужба.

Пограничники зафиксировали приближение нескольких групп неизвестных с помощью камер видеонаблюдения. Их дальнейшее передвижение отслеживали беспилотником.

Уклонисті не отреагировали на требование пограничного наряда остановиться, так что военнослужащим пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов вверх.

Мужчин задержали рядом с границей. Сначала — 18 человек из разных регионов Украины. Впоследствии пограничники обнаружили еще одного отставшего от остального правонарушителя.

Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств они будут привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к организации этого «перехода».

Дата публикации 16:43, 11.08.25

Ранее сообщалось, что двое черкасчан бежали в Беларусь и напали на пограничника.