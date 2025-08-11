- Дата публикации
Огромная группа уклонистов убегала в Словакию: их преследовали дроном и останавливали выстрелами (видео)
На границе со Словакией задержали большую группу мужчин, которые планировали сбежать из Украины.
В Закарпатье, близ села Палло Ужгородского района, задержали 19 граждан Украины, которые пытались незаконно бежать в Словакию.
Об этом передает Госпогранслужба.
Пограничники зафиксировали приближение нескольких групп неизвестных с помощью камер видеонаблюдения. Их дальнейшее передвижение отслеживали беспилотником.
Уклонисті не отреагировали на требование пограничного наряда остановиться, так что военнослужащим пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов вверх.
Мужчин задержали рядом с границей. Сначала — 18 человек из разных регионов Украины. Впоследствии пограничники обнаружили еще одного отставшего от остального правонарушителя.
Задержанных доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств они будут привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст.204-1 «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».
Правоохранители разыскивают лиц, причастных к организации этого «перехода».
