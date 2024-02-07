"Огромная солянка перемен, куда вписали все": нардеп о мобилизационном законопроекте

Соломия Бобровская подчеркнула, что только часть идей в законопроекте имеют право на жизнь.

Народная депутат Саломия Бобровская прокомментировала принятый в первом чтении законопроект о мобилизации и отметила, что это "огромная солянка перемен, куда вписали все, что лепится в кучу и все что нет".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Часть идей действительно хорошая и имеет право на жизнь, но есть ряд вопросов, которые являются принципиальными для государства и на которые до сих пор нет ответов", — отметила она.

Бобровская также добавила, что сегодня на Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не пришел ни министр обороны Рустем Умеров, ни Генеральный штаб, ни главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Не знаю, может это была такая несуразность приглашения или нежелания главы комитета идти в реальное обсуждение законопроекта, так как должно было бы быть – постатейно и с пониманием как это будет работать. Но соответственно принципиальные вопросы некому было задавать, а один из важнейших – относительно срока службы – это базовая вещь и требование военнослужащих – банальное понимание срока службы – 36 месяцев, 48 или какая-то градация для тех, кто безвылазно выполняет задачи в зоне боевых действий. Будем откровенны – выжить, к примеру, в Крынках безлимитное количество времени на грани фантастики", — добавила она.

Напомним, Рада на заседании 7 февраля поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. Когда закон может вступить в силу.

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