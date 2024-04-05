Огромный штраф или лишение свободы за отказ от медосмотра: нардеп расставил точки над "і"

История об огромных штрафах и уголовной ответственности за отказ от медицинского осмотра для мужчин призывного возраста получила продолжение. Так, народный депутат от "Слуги народа" Александр Бакумов сообщил, что такие изменения не ожидаются, а размеры штрафов будут существенно уменьшены.

Соответствующее сообщение нардеп опубликовал на своей странице в Facebook.

“О информации, которая распространяется в СМИ и Телеграмм-каналах относительно того, что мужчинам призывного возраста светит 5 лет тюрьмы за отказ от медицинского осмотра (внесение изменений в Уголовный кодекс Украины в законопроект №10379). Этот законопроект расписан для подготовки на меня, поэтому готовлю его к рассмотрению парламентом согласно резолюциям руководства”, — написал он.

Бакумов сообщил, что были проведены рабочие совещания народных депутатов с представителями министерства обороны и командования Вооруженных сил Украины.

«У меня есть достаточно оснований полагать, что Комитет исключит все изменения в уголовный закон. Никаких перемен. А размеры штрафов, предложенных проектом в Кодекс Украины об административных правонарушениях, будут существенно уменьшены, очень существенно. Никаких сотен тысяч гривен», – резюмировал он.

Напомним, в Верховной Раде объяснили, будет ли принята новая норма законодательства в законе о мобилизации, в которой предлагается наказывать лишением свободы на срок до пяти лет за отказ от прохождения медицинского осмотра. Народный депутат Украины Максим Бужанский написал, что для таких нарушителей будет применен большой административный штраф, но не лишение свободы.

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