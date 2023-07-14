Огурцы, баклажаны, кабачки: три рецепта идеальных солений овощей

Соление овощей – идеальное блюдо, которым можно лакомиться уже летом. Победительница и судья шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская порадовала своих подписчиков рецептами солений огурцов, баклажанов и кабачков. Если вы хотите приготовить кулинарный шедевр для своих родных - читайте этот материал ТСН.ua.

Все три рецепта Елизавета опубликовала на своей странице в инстаграм, ведь поклонники звезды часто спрашивали ее о маринадах для овощей и солениях.

Соление кабачков: простой рецепт

Чтобы сделать идеальное соление кабачков, вам понадобится:

1 кг цукини или кабачков;

1 столовая ложка соли;

1 чайная ложка сахара;

4-5 зубчиков чеснока;

1 столовая ложка уксуса;

лавровый лист и укроп.

Приготовление очень простое, а сами маринованные кабачки получаются вкусными и хрустящими:

Возьмите два маленьких пакета и вставьте их друг в друга. Промойте кабачки, нарежьте на восемь частей и отправьте в пакет. Добавьте к ним не очень мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок. Добавьте также лавровый лист, соль, сахар и уксус. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник. Оставьте на 10-12 часов, время от времени перемешивая.

Вкусное соление огурцов – можно есть уже через 10 часов

Чтобы приготовить такие вкусные огурцы, вам нужно взять:

1 кг огурцов;

1 столовую ложку соли;

1 чайную ложку сахара;

4 зубчика чеснока;

укроп.

Процесс приготовления такой:

Возьмите пакет и положите туда укроп, насыпьте сахар, соль и раздавленный чеснок. В огурцах отрежьте носики и положите их в пакет. Хорошо перемешайте. На 10-12 часов положите в холодильник. Не забывайте время от времени перемешивать.

Соление овощей – маринованные баклажаны

Чтобы приготовитьбаклажаны по этому рецепту соления, вам нужно взять:

1 кг баклажанов;

1,5 литра воды;

1 чайную ложку соли (с горкой).

А для маринада не забудьте:

1 л воды;

2,5 чайных ложки соли (с горкой);

1,5 столовых ложки сахара;

3 столовых ложки растительного масла;

4 столовых ложки уксуса;

20 горошин черного перца;

3 зубчика чеснока;

хмели-сунели.

Вот такое простое приготовление – и вкусные баклажаны готовы: