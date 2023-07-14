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Огурцы, баклажаны, кабачки: три рецепта идеальных солений овощей

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
2 мин
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Огурцы, баклажаны, кабачки: три рецепта идеальных солений овощей

Идеальные соления огурцов, кабачков и баклажанов от Елизаветы Глинской. / Фото: pixabay.com

Соление овощей – идеальное блюдо, которым можно лакомиться уже летом. Победительница и судья шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская порадовала своих подписчиков рецептами солений огурцов, баклажанов и кабачков. Если вы хотите приготовить кулинарный шедевр для своих родных - читайте этот материал ТСН.ua.

Все три рецепта Елизавета опубликовала на своей странице в инстаграм, ведь поклонники звезды часто спрашивали ее о маринадах для овощей и солениях.

Соление кабачков: простой рецепт

Чтобы сделать идеальное соление кабачков, вам понадобится:

  • 1 кг цукини или кабачков;
  • 1 столовая ложка соли;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • 4-5 зубчиков чеснока;
  • 1 столовая ложка уксуса;
  • лавровый лист и укроп.

Приготовление очень простое, а сами маринованные кабачки получаются вкусными и хрустящими:

  1. Возьмите два маленьких пакета и вставьте их друг в друга.
  2. Промойте кабачки, нарежьте на восемь частей и отправьте в пакет. Добавьте к ним не очень мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок.
  3. Добавьте также лавровый лист, соль, сахар и уксус.
  4. Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник. Оставьте на 10-12 часов, время от времени перемешивая.

Вкусное соление огурцов – можно есть уже через 10 часов

Чтобы приготовить такие вкусные огурцы, вам нужно взять:

  • 1 кг огурцов;
  • 1 столовую ложку соли;
  • 1 чайную ложку сахара;
  • 4 зубчика чеснока;
  • укроп.

Процесс приготовления такой:

  1. Возьмите пакет и положите туда укроп, насыпьте сахар, соль и раздавленный чеснок.
  2. В огурцах отрежьте носики и положите их в пакет. Хорошо перемешайте.
  3. На 10-12 часов положите в холодильник. Не забывайте время от времени перемешивать.

Соление овощей – маринованные баклажаны

Чтобы приготовитьбаклажаны по этому рецепту соления, вам нужно взять:

  • 1 кг баклажанов;
  • 1,5 литра воды;
  • 1 чайную ложку соли (с горкой).

А для маринада не забудьте:

  • 1 л воды;
  • 2,5 чайных ложки соли (с горкой);
  • 1,5 столовых ложки сахара;
  • 3 столовых ложки растительного масла;
  • 4 столовых ложки уксуса;
  • 20 горошин черного перца;
  • 3 зубчика чеснока;
  • хмели-сунели.

Вот такое простое приготовление – и вкусные баклажаны готовы:

  1. Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте на небольшие кусочки. Залейте крутым кипятком, добавьте соль и проварите 10-15 минут.
  2. Воду слейте.
  3. Пока варятся баклажаны, приготовьте маринад. Перемешайте воду с сахаром и солью. Добавьте горошины перца, хмели-сунели, чеснок и растительное масло. Затем снова перемешайте.
  4. Баклажаны залейте маринадом, перемешайте и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на 3 часа.
  5. Достаньте из маринада. Добавьте нарезанный укроп и кинзу. Можно наслаждаться.
Дата публикации
Просмотры
18к
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