Огурцы, баклажаны, кабачки: три рецепта идеальных солений овощей

Соление овощей – идеальное блюдо, которым можно лакомиться уже летом. Победительница и судья шоу "МастерШеф" Елизавета Глинская порадовала своих подписчиков рецептами солений огурцов, баклажанов и кабачков. Если вы хотите приготовить кулинарный шедевр для своих родных - читайте этот материал ТСН.ua.
Все три рецепта Елизавета опубликовала на своей странице в инстаграм, ведь поклонники звезды часто спрашивали ее о маринадах для овощей и солениях.
Соление кабачков: простой рецепт
Чтобы сделать идеальное соление кабачков, вам понадобится:
- 1 кг цукини или кабачков;
- 1 столовая ложка соли;
- 1 чайная ложка сахара;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- 1 столовая ложка уксуса;
- лавровый лист и укроп.
Приготовление очень простое, а сами маринованные кабачки получаются вкусными и хрустящими:
- Возьмите два маленьких пакета и вставьте их друг в друга.
- Промойте кабачки, нарежьте на восемь частей и отправьте в пакет. Добавьте к ним не очень мелко нарезанный укроп и измельченный чеснок.
- Добавьте также лавровый лист, соль, сахар и уксус.
- Тщательно перемешайте и поставьте в холодильник. Оставьте на 10-12 часов, время от времени перемешивая.
Вкусное соление огурцов – можно есть уже через 10 часов
Чтобы приготовить такие вкусные огурцы, вам нужно взять:
- 1 кг огурцов;
- 1 столовую ложку соли;
- 1 чайную ложку сахара;
- 4 зубчика чеснока;
- укроп.
Процесс приготовления такой:
- Возьмите пакет и положите туда укроп, насыпьте сахар, соль и раздавленный чеснок.
- В огурцах отрежьте носики и положите их в пакет. Хорошо перемешайте.
- На 10-12 часов положите в холодильник. Не забывайте время от времени перемешивать.
Соление овощей – маринованные баклажаны
Чтобы приготовитьбаклажаны по этому рецепту соления, вам нужно взять:
- 1 кг баклажанов;
- 1,5 литра воды;
- 1 чайную ложку соли (с горкой).
А для маринада не забудьте:
- 1 л воды;
- 2,5 чайных ложки соли (с горкой);
- 1,5 столовых ложки сахара;
- 3 столовых ложки растительного масла;
- 4 столовых ложки уксуса;
- 20 горошин черного перца;
- 3 зубчика чеснока;
- хмели-сунели.
Вот такое простое приготовление – и вкусные баклажаны готовы:
- Баклажаны очистите от кожуры и нарежьте на небольшие кусочки. Залейте крутым кипятком, добавьте соль и проварите 10-15 минут.
- Воду слейте.
- Пока варятся баклажаны, приготовьте маринад. Перемешайте воду с сахаром и солью. Добавьте горошины перца, хмели-сунели, чеснок и растительное масло. Затем снова перемешайте.
- Баклажаны залейте маринадом, перемешайте и накройте пищевой пленкой. Поставьте в холодильник на 3 часа.
- Достаньте из маринада. Добавьте нарезанный укроп и кинзу. Можно наслаждаться.