Огурцы по 300 грн: что происходит с ценами в магазинах Киева

Журналисты проанализировали цены на огурцы в магазинах столицы. Так, цена на овощ может достигать более 300 гривен за килограмм.

«Слушайте, ну я такого еще не видела. Огурцы — по скидке — 234 гривны. Это конец. И я не скажу, что они какие-нибудь не мягкие. Двести тридцать четыре! В то же время бананы — 69 гривен. Да…», — высказалась женщина.

По данным издания, в столичных магазинах цены на огурцы колеблются от 159 грн/кг до 300 грн/кг. Цена зависит от сорта и сетки. В частности, «экстра» может стоить более 230 грн и более.

Напомним, в Украине резко возросла цена на помидоры. Первые партии тепличных помидоров предлагают по цене 150–170 грн за килограмм. Это в среднем на 66% дороже, чем в начале прошедшего сезона.

Ранее эксперты предупреждали о подорожании двух категорий продуктов в апреле. Так, по прогнозам, цены на овощи вырастут до 5%, а на фрукты — до 7%. Рост цен объясняют сезонными условиями и логистикой.

Тем временем накануне праздника в Украине ощутимо подорожала пасхальная корзина. Стоимость базового набора составит 482 грн, что на 12,7% дороже, чем в прошлом году.