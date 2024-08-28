"Ох**ли! Думают, им все можно!": в Киеве полицейская "налетела" на ветерана ВСУ

Полицейская оскорбила ветерана ВСУ, сделавшего замечание ее мужу о парковке в неустановленном месте.

Что так возмутило военного и украинцев, узнавших об истории, как вела себя полицейская и как в полиции отреагировали на скандальную историю – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

"Кон***ий инвалид. Думают, если приехали из передка, то им все можно". Именно так полицейская обратилась к военному, когда тот сделал замечание ее мужу за парковку в неустановленном месте. Женщина не постыдилась и того, что она была в форме. А теперь эта дама мало того, что стала известной на всю страну, так теперь еще и статус безработной.

Скандал между военным ветераном и полицейским

Все началось еще 14 августа. В сети фейсбук военный Павел Якимчук распространил сообщение, в котором рассказал о своей поездке в строительный гипермаркет, обернувшийся скандалом на всю страну. А все из-за замечаний относительно ненадлежащей парковки. Если коротко, неизвестный припарковался на месте, предназначенном для людей с ограниченными возможностями, а когда военный сделал соответствующее замечание, из пассажирского вышла женщина в полицейской форме, которая решила, что им с мужем нарушать можно.

"Неприятная история: только при отъезде из Эпицентра увидел, как водитель Тойоты Камри решил припарковаться на месте для лиц с инвалидностью без весомой причины. Подошел, чтобы спросить или подарить наклейку (если он имеет на нее право), и здесь с пассажирского места выходит его жена в форме полицейской с шевроном Главного управления полиции и начинает на меня визжать: "А в Эпицентр что, только инвалиды приезжают?" пробивное. И это капитан Полиции, женщина. Хорошо, что я знаком со многими хорошими полицейскими! были дети-подростки) и позволяет себе выпады в адрес ветерана (по моей машине это видно), и думает что это ОК.

После того, как пост попал в сеть, нашлись и свидетели этого скандала. Одна из женщин вспомнила, как госпожа полицейская закончила разговор с военным.

В полиции отреагировали

В тот же день на пост военного обратила внимание полиция Киевской области, они написали комментарий к сообщению Павла и пообещали разобраться.

"Уважаемые граждане! По данному факту в Главном управлении Национальной полиции в Киевской области назначена служебная проверка относительно правомерности действий полицейской, указанной в публикации. После установления всех обстоятельств происшествия полицейскими будет принято решение в соответствии с действующим законодательством"

Заявление военного

Сам военный впоследствии записал видеообращение, в котором объяснил, что он ветеран Сил специальных операций ВСУ и имеет вторую группу инвалидности, а потому как никто знает, как тяжело иногда даются лишние пройденные метры. Кроме этого, Павел подчеркнул, что полицию уважает, и именно полицейские когда-то спасли ему жизнь, а вот такие барышни не должны осквернять честь своих коллег.

А уже на следующий день, 15 августа, стало известно, что это за госпожа полицейская, ну а ее лицо теперь будет знать вся страна.

"В продолжение вчерашнего сообщения! Ну что ж, делаем госпожу полицейскую известной: Орещенко Елена Петровна, 16.05.1985 г.р. Работница Национальной полиции. Это именно та дама, которая вчера назвала меня "кон****м инвалидом" только за то, что я спросил ее мужа или нужна ему наклейка "лицо с инвалидностью", потому что он припарковался на месте для таких лиц!, как она спросила "а ты что, инвалид?", а я поправил ее и сказал что не "инвалид", а "лицо с инвалидностью"), сказала "Ох**ли. Думают, если приехали из передка, то им все можно". "Все" – это по ее скудному мнению, сделать полицейской замечание за то, что она паркуется как быдло. Точнее даже не ей, а ее мужу, который был за рулем, но так как дама при погонах и в форме, то почему-то усомнила себе что может это "решить", и парковаться где и как вздумается… К слову: они больше часа провели в Эпицентре, но даже после перепалки уважаемый мужчина уважаемого полицейского так и не перепарковался! "

Реакция украинцев

Военный оставил и ссылку на страницу на инстаграмм этой дамы, но как вы понимаете, ее аккаунт уже недоступен) В сети эта история получила особую огласку, украинцы потребовали, чтобы полицейский был уволен из органов.

"Не достойна она ни погон, ни чести работать в правоохранительных органах! Быдло! Благодарю Вас господин Павел за Вашу тактичность, терпение и человечность. Бесспорно эта история должна набрать огласку!"

"Требуем увольнения! Позор!"

"Понабирали разное хамское быдло в полицию — теперь имеем. Надеюсь ее выгонят из полиции из-за огласки хотя бы"

Полицейская вышла на связь

Сам Павел 15 августа рассказал, что полицейская его впоследствии разыскала и пыталась "помириться", но впоследствии начала бросаться обвинениями в адрес военного снова, а затем и вообще зачистила переписку.

Наши коллеги по ТСН связались с Павлом, чтобы также разобраться в ситуации. Военный объяснил, что даже не думал, что закрутится такой скандал, ведь иногда бывают случаи, что у человека действительно есть группа инвалидности, но нет соответствующей наклейки.

На ситуацию отреагировал и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он назвал позорным поведение полицейского. А вот в законодательстве Украины есть статья Уголовного кодекса оскорбления чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет. Чтобы в суде все это можно было доказать, адвокат советует фиксировать все обстоятельства.

Как наказали полицейский

Стоит отметить, что в полиции оперативно отреагировали на скандал, у полицейской Елены Орещенко теперь статус безработной, также водителю прилетит штраф за нарушение правил парковки.

Однако психологи говорят, что конфликты будут и дальше, учитывая, что от войны страдают как военные, защищающие страну на фронте, так и гражданские в тылу. Поэтому советуют сдерживать свои эмоции. Все мы должны помнить, что в жизни случаются разные истории, но, несмотря ни на что, мы должны уважать друг друга и бороться вместе против врага, а он у нас один – Россия.