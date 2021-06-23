"Охлаждающий душ от "Укрзализныци": пассажиры поезда показали, как с потолка вагона льется вода

Вода залила купе вместе с пассажирскими вещами.
В поезде "Львов-Мариуполь" залило псажирське купе. Вода текла с потолка вагона и залила вещи пассажиров. Об этом сегодня, 23 июня, сообщается в группе "Стражи Эспрессо" в Facebook.
"Новая услуга от "Укрзализныци" - охлаждающий душ в купе. За окном +30? "Укрзализныця" знает, как охладиться в такую жару! Пассажиры поезда "Львов-Маруполь" наблюдали, как с потолка вагона льется вода. Она залила личные вещи пассажиров и опасно накапливалась рядом с электричеством", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее известная украинская актриса Римма Зюбина рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в поезде по дороге в Ужгород из Киева.