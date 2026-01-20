Охота на главаря: почему сбивать "Шахеды" становится все труднее

Эксперт объяснил новую тактику работы российских БПЛА / © ТСН

Реклама

Российские «Шахеды» с каждым разом становятся все труднее перехватывать и сбивать. Это связано с постоянным усовершенствованием «мопедов» россиянами.

Об этом заявил авиаэксперт Анатолий Храпчинский, передает«Киев 24».

По его словам, нынешняя тактика ПВО больше не позволяет полностью нейтрализовать «Шахеды» из-за усложнения вражеских систем связи.

Реклама

«Старая система противовоздушной обороны, где обнаружить и перехватить, — это уже неэффективно. Надо выявить, понять и после этого уже работать и напрямую перехватывать», — говорит эксперт.

По его данным, новые «шахеды» имеют связь между собой. Поэтому нужно сначала обнаружить основной «шахед», являющийся ретранслятором, а потом уж говорить о перехвате других «шахедов».

«Потом — расстановка приоритетов: что лучше уничтожить просто „шахед“, который залетает на территорию Украины, или сопровождающий шахед и, условно, контролирующий эти „шахеды“, ведущий „шахед“, ведущие группу? Шахеды, которые используют ПЗРК или другие средства поражения воздушных сил. Поэтому здесь нужно говорить о разумной системе противовоздушной обороны с искусственным интеллектом, которая в принципе может появиться за счет таких людей инициативных, не из военной карьеры, а из, условно, гражданского сектора», — сказал Храпчинский, комментируя назначение заместителем командующего Воздушных сил Павла Елизарова.

Напомним, что президент Зеленский недоволен эффективностью ущерба «Шахедов» и угрожает «выводами».