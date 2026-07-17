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- Украина
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Охота на гражданских: РФ ударила дроном по автобусу в одной из областей
Российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автобус в Марганце на Днепропетровщине.
В Марганце Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал автобус. Один человек погиб, восемь получили ранения.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«К вечеру россияне ударили FPV-дроном по автобусу агрофирмы. На нем работники как раз возвращались с работы домой», — сообщил он.
По данным ОВА, 48-летний мужчина погиб на месте. Пострадали две женщины и шестеро мужчин. Все они госпитализированы.
Напомним, российские оккупанты продолжают беспощадно забрасывать Запорожье авиабомбами. В результате циничного удара по частному сектору погибла целая семья.