Охота на гражданских: РФ ударила дроном по автобусу в одной из областей

В Марганце российский FPV-дрон атаковал автобус

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В Марганце Днепропетровской области российский FPV-дрон атаковал автобус. Один человек погиб, восемь получили ранения.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«К вечеру россияне ударили FPV-дроном по автобусу агрофирмы. На нем работники как раз возвращались с работы домой», — сообщил он.

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По данным ОВА, 48-летний мужчина погиб на месте. Пострадали две женщины и шестеро мужчин. Все они госпитализированы.

Напомним, российские оккупанты продолжают беспощадно забрасывать Запорожье авиабомбами. В результате циничного удара по частному сектору погибла целая семья.

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