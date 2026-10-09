"Охота" на Кравченко закончилась задержанием?: что известно о скандале с журналистом Ткачем — все детали

Руслан Кравченко и Михаил Ткач / © ТСН

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В Вене 8 октября австрийские правоохранители задержали руководителя отдела расследований «Украинской правды» Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко, которые разыскивали экс-генпрокурора Руслана Кравченко. Журналиста уже отпустили, но связи с ним нет. Оператор получил ранение. В МВД Австрии уже объяснили причину задержания сотрудников УП.

Все о задержании Ткача и Бондаренко в Вене читайте на ТСН.ua.

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О задержании Ткача и Бондаренко в Вене сообщила главный редактор “Украинской правды” Севгиль Мусаева. По ее словам, журналисты выполняли редакционную задачу в Вене. Оно касалось поиска уехавшего из Украины Кравченко. После задержания местонахождение сотрудников УП оставалось неизвестным.

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Редакция считает задержание Ткача и Бондаренко незаконным. В издании требуют от австрийских властей объяснить причины таких действий и немедленно освободить журналистов.

Расследование Ткача по Кравченко — что известно

Отметим, что Ткач расследует обстоятельства пребывания Кравченко в Австрии, куда тот, по приведенным данным, уехал в сентябре 2026 года. Журналист опубликовал материал под названием “WienПрокурор. «Украинская правда» нашла Руслана Кравченко в Австрии». В нем говорилось о возможных нарушениях законодательства со стороны бывшего чиновника при регистрации места жительства. По информации Ткача, в Вене Кравченко официально зарегистрировался по адресу компании, предлагающей фиктивные услуги по продаже прописки.

Недавно Ткач вместе с командой «Украинской правды» отправился в австрийскую столицу, чтобы установить и зафиксировать фактическое местонахождение экс-генпрокурора.

Отметим, 9 октября исполняющий обязанности генпрокурора Антон Ковальский заявил, что Офис генпрокурора проверяет обстоятельства выезда Кравченко за границу. Служебное расследование должно выяснить, соблюдались ли необходимые процедуры при организации командировки бывшего чиновника. Ковальский отметил, что не будет делать выводы до завершения проверки.

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Детали о задержании Ткача и Бондаренко

Вечером 8 октября представители “Украинской правды” заявили, что потеряли с Ткачем и Бондаренко связь и не имеют актуальной информации об их местонахождении и состоянии. По данным редакции, Ткача доставили в место содержания под стражей.

«Прямой связи с Михаилом у редакции пока нет. По имеющейся у нас информации, его доставили к месту содержания под стражей, с ним контактирует адвокат», — сообщили в УП.

В редакции заявили, что проинформировали о задержании журналистов посольство Украины в Австрии и посольство Австрии в Украине. В УП призвали украинских дипломатов посодействовать установлению местопребывания Ткача и Бондаренко, обеспечить защиту их прав и добиться освобождения журналистов.

От австрийских властей требуют объяснения причин задержания, гарантировать правовую и консульскую помощь, а также обеспечить возможность общаться с редакцией и родными.

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Мусаева также призвала международные журналистские и правозащитные организации поддержать задержанных и принять участие в защите их прав.

«Михаил и Ярослав поехали в Вену выполнять свою работу. Как главный редактор, я настаиваю на том, что безопасность журналистов и право на профессиональную деятельность должны быть гарантированы», — заявила Мусаева.

Она подчеркнула, что редакция ожидает от австрийских властей «неотложных действий, прозрачных объяснений и соблюдения всех прав» журналистов.

Реакция МИД Украины на задержание Ткача

Посольство Украины в Австрии обратилось к австрийской стороне по поводу задержания Ткача. Спикер МИД Украины Георгий Тихий 8 октября сообщал, что дипломаты запросили объяснение обстоятельств инцидента.

«Мы получили информацию о задержании Михаила Ткача. Посольство Украины в Австрии уже обратилось к австрийской стороне с запросом об объяснении обстоятельств этого задержания. Консул уже в контакте с австрийскими коллегами, официально обратился с запросом на доступ к задержанному гражданину», — рассказал Тихий.

Ткача отпустили после задержания

Уже 9 октября представитель МИД Украины в ответ на вопрос ТСН сообщил, что Ткача освободили после задержания в Вене.

«Украинские дипломаты и консулы посольства Украины в Австрии со вчерашнего вечера работали с австрийскими коллегами над тем, чтобы эта ситуация была решена», — сказал Тихий.

Украинские дипломаты продолжают устанавливать обстоятельства задержания журналиста. Консулы также проверяют информацию о том, освободили ли Бондаренко.

«Защита прав граждан Украины — это безусловный приоритет. Министерство иностранных дел, Департамент консульской службы, посольство держат ситуацию на контроле и поддерживают постоянный диалог с австрийским МИДом», — отметили в ведомстве.

Связи с Ткачем нет, Бондаренко ранен

Мусаева подтвердила освобождение Ткача после задержания. По ее информации, журналист был отпущен в 04:00 9 октября, однако средства связи расследователя остаются у правоохранителей, поэтому у редакции пока нет возможности контактировать с ним напрямую.

Главный редактор УП также рассказала, что Бондаренко получил ранение во время задержания. К его допросу полиция приступила только ночью.

Пока редакция не владеет информацией о процессуальном статусе обоих журналистов.

«Обвинения, выдвигавшиеся нашим коллегам во время содержания, не похожи ни на что, с чем редакция имела дело раньше, и вызывают серьезные вопросы. Мы ожидаем от австрийских правоохранительных органов объяснений по поводу обстоятельств задержания наших коллег, ранения Ярослава и причин длительного содержания их обоих. Также ожидаем уточнение их процессуального статуса и возврат средств связи», — заявила Мусаева.

Она также отметила, что Ткача ранее задерживали при выполнении профессиональных задач в разных странах. Однако в предыдущих случаях после уяснения обстоятельств журналиста отпускали в течение полутора-двух часов.

«Это первая ситуация, когда наших коллег удерживали более 12 часов. Продолжительность задержания, характер выдвинутых нашим коллегам обвинений, ранение Ярослава и отсутствие прямой связи с Михаилом вызывают у нас большую обеспокоенность», — подчеркнула главная редактор УП.

Причины задержания Ткача и Бондаренко

По информации телеграм-канала Bankova Mail, Кравченко подал документы для получения политического убежища в Австрии. В настоящее время он якобы находится под государственной охраной в частном доме в городке Прессбаум недалеко от Вены.

Как утверждает канал, именно эти обстоятельства могли помешать журналисту провести расследование. По его данным, Управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN) обнаружило Ткача еще до того, как он успел изучить место пребывания Кравченко.

В то же время издание wien.orf.at сообщило, что 9 октября министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил о задержании в Вене четырех граждан Украины по подозрению в шпионаже. Двое из них уже находятся под стражей. Среди задержанных оказались украинские журналист и оператор.

По словам Карнера, оператора до сих пор содержат под стражей, тогда как журналиста уже отпустили.

Комментируя ситуацию с задержанием Ткача и Бондаренко, спикер прокуратуры Вены Нина Буссек сообщила, что в ходе других расследований подозрения возникли еще в отношении двух человек, однако их не удалось подтвердить.

«В рамках других расследований возникло подозрение в отношении еще двух человек, но оно не подтвердилось», — сказала Буссек.

По ее словам, одно из этих лиц уже освободили, а допрос другого еще продолжается. В то же время, как отметила спикер, пока также нет признаков того, что подозрение в совершении правонарушения подтвердится. Других комментариев по делу она не предоставила.

К слову, 21 сентября в Офисе генпрокурора сообщили, что Кравченко не вернулся на работу после заграничной командировки, срок которой истек 18 сентября. Там отмечали, что не владеют информацией о том, вернулся ли он в Украину и где находится.

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