Охота на лимоны в Monobank: соцсети взорвались мемами

Розыгрыш monobank взорвал Сеть

В соцсетях развернулась настоящая «лимонная лихорадка». Украинцы массово делятся шутками после запуска розыгрыша в Monobank до 10-миллионного клиента. Пользователям предлагают собирать лимоны в приложении и получить возможность выиграть подарки — эта миссия мгновенно стала вирусной.

В Threads и X (Twitter) появились сотни постов о том, как люди часами «охотятся» на фрукты в интерфейсе банка. ТСН.ua собрал самые забавные мемы.

Пользователи шутят, что теперь имеют «опыт тестирования мобильных приложений», а песня «Если не можешь спать — надо их посчитать» получила «новый смысл».

Отдельные посты превратились в настоящие описания жизни «охотников за лимонами»:

«Пока искал те лимоны в Monobank: открыл новую карту, заблокировал старую (потому что „что-то подозрительно мигает“), разблокировал обратно, оплатил коммуналку, налоги, кофе и, кажется, еще подписку коту. Поменял доллар, поставил 2FA, перечитал условия банка теперь почти банкир», — шутят в сети.

Соучредитель банка Олег Гороховский также не удержался от юмора — он опубликовал мем с подписью «АСТАНАВИТЕСЬ!!!».

Флешмоб подхватили и официальные страницы. МВД Украины написало: «Пока вчера все собирали одни лимоны, наши защитники собирали свои — лимоны… ликвидированных оккупантов, а точнее — 1 128 030». А Гидрометцентр Украины объявил о «лимонном циклоне над территорией страны».

Пользовательница X подытожила — «дай человеку лимонад, и он будет сыт один день. дай человеку лимоны в приложении монобанка, и он положит банковскую систему Украины».

Одни из самых смешных шуток о лимонной «охоте» — в подборке ниже.

Напомним, в mono набралось 10 миллионов клиентов. По этому случаю банк запустил масштабный розыгрыш: нужно собирать лимоны в приложении, за которые можно выиграть BMW, миллион гривен, iPhone или поездку в Диснейленд.