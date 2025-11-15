"Охота" на покойников: как война кормит похоронную "мафию" в Украине

Сектор ритуальных услуг остается одним из самых коррумпированных в Украине / © Freepik

Реклама

Похоронный сектор в Украине, имевший проблемы с коррупцией еще до полномасштабного вторжения, значительно ускорил эти отрицательные процессы за последние три года. Французское издание Le Monde провело расследование , в котором обнаружило, что похоронные компании используют беспрецедентно агрессивные методы, чтобы первыми добраться до семей погибших, создавая «мафию», процветающую на фоне трагедии войны.

«Охотятся за телами» и платят за информацию

Сотрудник крупной украинской похоронной компании «Анубис», работающий в Одессе и согласившийся на интервью на условиях анонимности, откровенно описал свою работу.

«Мы охотимся за телами. Это как животные в джунглях. Лев получит лучшую часть, гиенам придется довольствоваться остальными», — отметил мужчина, которого издание называет вымышленным именем Иван.

Реклама

Он рассказал, что приезжает на места попадания ракет или дронов, чтобы сразу же предложить услуги семьям погибших.

Для того чтобы прибыть на место трагедии первыми, у похоронных компаний есть неформальные договоренности с полицией, больницами и моргами. По словам Ивана, им сообщают о смерти в приоритетном порядке в обмен на «финансовое вознаграждение».

«Это не коррупция, это называется покупкой информации. Это хаотичный рынок, где каждый хватает, что может. Если я не одобряю эти методы, моя тарелка будет пуста», — заявил Иван.

Работник Анубиса утверждает, что ежемесячный доход в этом секторе колеблется в пределах 1000–1500 долларов США. Сам Иван летом 2024 года, на фоне роста смертности из-за аномальной жары и блекаутов в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре, заработал около 3000 тысяч долларов.

Реклама

Злоупотребление на гражданских и военных

Война существенно увеличила стоимость похоронных услуг. К февралю 2022 года, по официальным данным, захоронение стоило в среднем $200. Сегодня в «Анубисе» услуги могут обойтись от $500 до $1000, а цена за элитный гроб может достигать даже $10 000.

Информаторы похоронных агентств получают деньги в зависимости от своего поста. Сотрудник скорой помощи в Одессе рассказал, что каждая переданная информация о смерти приносит ему от $70 до $120.

Особенно уязвимы к злоупотреблениям семьи умерших гражданских. Однако коррупционные схемы были зафиксированы и во время похорон военных, хотя они более регламентированы. Стоимость захоронения солдат покрывается муниципальными властями и составляет около 15 000 гривен. За эти средства семья погибшего получает гроб, крест и транспорт. Желающие дополнительных услуг доплачивают из собственного кармана.

Как утверждает антикоррупционный активист Михаил Серебряков, компании при этом «накручивают» цены, оценивая внешний вид родственников.

Реклама

«Чем богаче они выглядят, тем выше цена», — объясняет Серебряков.

Кроме того, семьи умерших сталкиваются со злоупотреблениями в моргах. Например, патологоанатомы иногда производят неоправданные вскрытия, чтобы заставить платить за навязанную «услугу».

Александр Скорик, заместитель директора государственного предприятия "Спецкомбинат" и ветеран бригады "Азов", считает, что ключевым фактором, почему этот "черный рынок" процветает, является боль и травма общества.

«Сегодня все, что связано со смертью, слишком болезненно. Травмированные люди предпочитают избегать этой темы, а обманутые стесняются об этом говорить. Война – идеальное время для процветания этой похоронной мафии», – отметил он.

Реклама

Напомним, в центре Киева разоблачили офис семьи экснардепа Деркача, где отмывали деньги . В настоящее время детективы разоблачают масштабные схемы по отмыванию средств в энергетике.