Охота на российские носители "Калибров": Плетенчук объяснил, можно ли их уничтожить

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук / © Зеркало недели. Украина

В Военно-морских силах Украины объяснили, почему превентивные удары по российским ракетоносителям непосредственно перед атакой являются технически сложными. Главная проблема — скрытность вражеского флота, особенно подводного.

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона «Единые новости».

Почему тяжело ударить перед пуском

По словам Плетенчука, временной промежуток, когда корабль готовится к удару и становится уязвимым, измеряется несколькими часами.

Основная сложность состоит в том, что Россия все чаще использует для террора именно подлодки:

они обладают высоким уровнем скрытности;

определить точный район пуска ракет из-под воды крайне затруднительно;

для охоты на них требуется постоянное присутствие авиации в районе предполагаемого запуска, что в условиях активных боевых действий не всегда возможно.

Когда можно «поймать» ракетоносители

Впрочем, безнаказанными оккупанты не остаются. Спикер подчеркнул, что любой корабль или субмарина рано или поздно вынуждены возвращаться на базу для пополнения запасов.

Именно такой момент использовали Силы обороны в декабре 2025 года, когда в порту Новороссийска была поражена российская подлодка-ракетоноситель.

«Даже в сложных системах противника существуют уязвимые места, которыми Силы обороны Украины пользуются в подходящий момент», — подчеркнул военный.

Ситуация в море сейчас

По состоянию на 13 января активность российского флота не зафиксирована — выходов боевых кораблей нет. Однако враг продолжает использовать авиацию и запускать баллистику с территории временно оккупированного Крыма.

Плетенчук также прокомментировал состояние защитных сооружений возле Крымского моста: зимние штормы продолжают их разрушать.

«Когда-то мы акваторию от всей этой грязи обязательно очистим», — пообещал спикер.

Напомним, в ночь на 13 января Россия совершила новую атаку по Украине. Вновь основной целью русского удара стала энергетика. Многие разрушения зафиксированы и среди жилой и гражданской инфраструктуры.