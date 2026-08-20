Охота на "шумахеров": Рада готовит новую систему наказаний за превышение скорости

Патрульный полицейский с устройством измерения скорости авто / © УНІАН

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Верховная Рада готовит к рассмотрению новый законопроект, который ужесточит ответственность за превышение скорости на дорогах. Уровень наказания будет зависеть от того, на сколько водитель нарушил лимит. Полиция также предлагает ввести систему штрафных баллов для злостных нарушителей.

Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий, пишет «Судебно-юридическая газета».

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Законопроект №15348, который планируется вынести на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении, предусматривает ужесточение ответственности для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения.

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Как рассказал Белошицкий, документ предлагает ввести дифференцированный подход к наказанию за превышение скорости. Санкция будет зависеть от того, на сколько километров в час водитель превысил установленное ограничение.

В частности, предусмотрены разные уровни ответственности за превышение скорости на 20, 40, 60 и 80 км/ч.

«Это сводится, так сказать, к первому шагу к привлечению к более строгой ответственности систематических правонарушителей», — пояснил глава патрульной полиции.

В полиции отдельно отмечают проблему водителей, которые регулярно пренебрегают правилами дорожного движения. По словам Белошицкого, во время расследования ДТП правоохранители часто устанавливают, что виновники аварий уже неоднократно нарушали ПДД — иногда речь идет о десятках предидущих нарушений.

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В таких ситуациях, считают правоохранители, наказание должно быть более строгим. Среди возможных механизмов называют систему штрафных баллов, действующую в ряде других стран. Если водитель накапливает определенное количество баллов, к нему могут применяться более жесткие санкции.

Кроме того, рассматривается возможность временной остановки права управления транспортом или полного лишения такого права.

Напомним, после резонансного ДТП в Киеве президент Украины Владимир Зеленский объявил о заседании СНБО по усилению ответственности водителей за систематические нарушения ПДД. Глава государства акцентировал, что нужны не косметические изменения, а действенные шаги для защиты людей, поэтому секретарь СНБО должен привлечь к подготовке новых правил парламентариев, общественность и госинституции.

Отметим, что речь идет о ДТП 17 августа в центре столицы: BMW проигнорировал дорожные знаки и вылетел на летнюю площадку кафе после столкновения с другим авто. По данным СМИ, за рулем находился Кирилл Островский — фигурант смертельного ДТП 2018 года, среди участников аварии также находился директор департамента УАФ Богдан Городнюк.

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