Охота на ведьм: полиция возбудила дело против "магов" — детали расследования

Дело о псевдомедиумов / © ТСН

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Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту возможного мошенничества под предлогом предоставления оккультно-магических услуг. Основанием стало обращение народного депутата Ярослава Железняка, передавшего правоохранителям материалы о деятельности нескольких человек.

Об этом сообщил сам Железняк в Telegram-канале.

По его словам, к заявлению были добавлены показания потерпевших, платежные документы, записи разговоров и другие доказательства.

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В полиции завели дело по статье о мошенничестве. В материалах производства отмечено, что неустановленные лица могли действовать через социальные сети и интернет-платформы, предлагая гражданам «оккультно-магические» и консультационные услуги.

«Совместно с неустановленными досудебным расследованием лицами, действуя умышленно по корыстным мотивам и используя сеть Интернет (YouTube, TikTok, Instagram), мошенническим путем, под видом предоставления оккультно-магических и консультационных услуг систематически завладевали денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием», — говорится.

Ведьма Мария Тихая и маг Велиар также в заявлении

По словам Железняка, одно из заявлений касалось Марии Арефьевой, известной в сети как «ведьма» Мария Тиха. В обращении указано, что она якобы получала средства за консультации, обучение и проведение ритуалов, после чего прекращала общение с клиентами.

Также в заявлении говорится, что среди потенциальных пострадавших могли быть люди в сложном эмоциональном состоянии, в том числе родственники пропавших без вести военнослужащих. По утверждению депутата, клиентов могли запугивать заявлениями о «порче» и «родовых проклятиях».

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Отдельное обращение было подано относительно Богдана Орищенко, который в сети позиционировал себя как «маг» Велиар. По данным заявления, он предоставлял платные услуги через интернет и получал средства за «помощь» в решении проблем со здоровьем ребенка, после чего мог потребовать дополнительные платежи.

Кроме возможного мошенничества, в обращениях также поднимался вопрос возможного уклонения от уплаты налогов. За этим направлением Железняк обратился в Бюро экономической безопасности.

Нардеп отметил, что ожидает от БЭБ проведение необходимых процессуальных действий в рамках законодательства. Расследование Нацполиции продолжается.

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