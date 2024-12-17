"Охотились" на F-16: разоблачена крупнейшая сеть агентов РФ, которые "сдавали" врагу дислокацию самолетов (фото)

Военная контрразведка Службы безопасности нейтрализовала масштабную агентурную сеть главного управления генштаба вооруженных сил России. Злоумышленники шпионили за Силами обороны сразу в пяти регионах Украины.

Служба безопасности Украины задержала крупнейшую сеть агентов РФ,которая специализировалась на "охоте" за F-16 в Украине.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Стало известно, что в сети было разоблачено 12 российских агентов и их информаторов. Часть из них – дезертиры, которые самовольно покинули подразделения ВСУ, а когда скрывались от правосудия, были завербованы российской спецслужбой.

Служба безопасности Украины задержала крупнейшую сеть агентов РФ Фото: СБУ

Как действовали российские агенты

Лица, работавшие на врага, действовали отдельно друг от друга и замыкались на резидента, который руководил этой агентурной группой. Сам он находился в Днепропетровской области.

Служба безопасности Украины задержала крупнейшую сеть агентов РФ Фото: СБУ

"Для конспирации он использовал поддельные "документы прикрытия", вроде фейкового "удостоверения волонтера" и "активиста-антикоррупционера". К сотрудничеству с агрессором он привлек сообщников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей", — стало известно от СБУ.

Служба безопасности Украины задержала крупнейшую сеть агентов РФ Фото: СБУ

В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинской ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии рашистов, могли базироваться самолеты F-16.

Служба безопасности Украины задержала крупнейшую сеть агентов РФ Фото: СБУ

Агенты также получали отдельную задачу по установлению адресов компаний, которые участвуют в производстве средств радиоэлектронной борьбы против российских дронов.

Служба безопасности Украины задержала крупнейшую сеть агентов РФ Фото: СБУ

"Для получения разведданных фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, в том числе украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины", – добавили в СБУ.

В случае получения предварительных сведений агенты выходили на местность для проведения доразведки вблизи потенциальных целей.

Сначала участники агентурной группы составляли отчет резиденту, а затем он передавал информацию своему российскому куратору.

Что обнаружили сотрудники СБУ во время обысков

В ходе обысков у российских агентов изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

◾️ ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

◾️ ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Сейчас продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности других участников агентурной сети РФ.

Злоумышленникам грозит от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, стало известно, что РФ перебрасывает военную технику в Запорожскую область. По информации, которую получила украинская разведка, в составе колонны есть множество бронированной техники, в том числе танки, БМП и БТР, а также военные тягачи и грузовики.

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