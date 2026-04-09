Охотились на руководителя ТЦК: разоблачен агент с арсеналом в центре Одессы

Служба безопасности Украины предотвратила серию заказных убийств в Одессе. Правоохранители разоблачили и задержали агента российской ФСБ, который обустроил в городе схрон с огнестрельным оружием и боеприпасами для подготовки резонансных преступлений.

Об этом сообщает СБУ.

Готовил заказные убийства

По данным следствия, задержанным оказался безработный житель Полтавы, завербованный российскими спецслужбами через Telegram-каналы под видом «легкого заработка». После этого его направили в Одессу, где он получил координаты тайника с оружием. Оттуда агент забрал гранату Ф-1, автомат Калашникова и патроны. В гостинице он проверил их исправность, отчитался куратору и получил новую задачу — подготовить другой схрон. Затем он спрятал оружие в мусорных контейнерах в центральном парке города и передал координаты российской стороне.

«Далее российские спецслужбы планировали завербовать потенциального киллера, который должен был использовать тайник для покушения на главу одного из районных ТЦК областного центра», — говорится в сообщении.

После этого, добавляют в ведомстве, РФ планировала расширить список потенциальных жертв.

СБУ задержала предателя в Полтаве по возвращении. Во время обысков у него изъяли телефон с подтверждениями контактов с российским куратором, личность которого уже установлена.

Задержанному объявили подозрение по статьям о государственной измене в условиях военного положения и незаконном обращении с оружием. Дело уже передано в суд — ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Куратору из ФСБ также заочно уведомлено о подозрении. Его действия квалифицированы как подготовка теракта и покушение на умышленное убийство. В настоящее время продолжаются меры по привлечению его к ответственности.

Ранее СБУ предотвратила теракт в центре Харькова, задержав супругов агентов РФ. Они готовили взрыв в месте скопления людей. По данным следствия, фигуранты изготовили самодельную бомбу по инструкциям российского куратора, полученным через Telegram, и планировали дистанционно взорвать ее, чтобы спровоцировать панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в городе. Злоумышленников разоблачили на этапе подготовки в съемной квартире, где и изъяли готовое взрывное устройство, компоненты к нему и средства связи. Пока фигуранты находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.