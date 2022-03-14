Поохотились на несколько "птичек" оккупантов: командование Воздушных Сил ВСУ поделилось результатами работы за последние сутки

Поохотились на несколько "птичек" оккупантов: командование Воздушных Сил ВСУ поделилось результатами работы за последние сутки

В Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников.

За последние сутки защитники Украины несколько проредили ряды воздушных сил оккупантов.

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Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны Украины поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.



В Киевской области группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников. В тот момент, когда истребители Воздушных Сил вели позиционное воздушное противостояние с превосходящими силами оккупантов, противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям.

"Предварительно зафиксировано три попадания по самолетам противника. Также зенитные ракетные войска информируют о поражении трех вертолетов рашистов и одного БпЛА. Есть хорошая новость и от Оперативное командование "Північ", чье ПВО сегодня утром поразило еще один самолет оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, что бойцы полка "Азов" нанесли ряд ударов по объектам российских военных в Мариуполе Донецкой области.