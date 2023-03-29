"Охотился" на склады с боеприпасами под Авдеевкой: СБУ задержала российского агента (фото)

СБУ задержала российского агента, "охотившегося" на склады с боеприпасами украинских защитников под Авдеевкой.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса.

Об этом сообщила прессслужба СБУ.

Предателем оказался местный житель, еще до начала полномасштабного вторжения поддерживавший дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

После 24 февраля россияне дистанционно завербовали своего "приятеля" и дали ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

"В первую очередь агрессора интересовала информация о местоположениях складов с боеприпасами и базах военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении", — говорят в СБУ.

Чтобы собрать информацию, российский агент объезжал местность и пытался скрыто фиксировать украинские объекты. Все данные он должен был передавать в ФСБ через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и подробным описанием.

Разведанные потребовались оккупантам для планирования тактических операций против украинских защитников на восточном фронте. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, поэтапно задокументировали и задержали злоумышленника прямо во время выполнения разведывательной задачи. Следствие продолжается.

Напомним, российские спецслужбы также пытались получить планы мероприятий инженерно-технического обустройства границы в пределах Черниговской области для проведения диверсий в приграничных районах на севере Украины. Для этого они еще до начала вторжения завербовали инспектора Черниговского пограничного отряда.

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