"Охотился" на военные аэродромы и полигоны Одесчины: подробности дела агента РФ (фото)

Как установило следствие, осужденным является работник одной из местных больниц, который имел прокремлевские взгляды и периодически обнародовал их на страницах российских телеграмм-каналов.

К 15 годам тюрьмы приговорили предателя, а именно агента России, разведывавшего места базирования и перемещения Сил обороны в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Гражданин пытался выявить и передать кафирам точные координаты возможных пунктов дислокации военных аэродромов и учебных центров ВСУ на территории региона.

К 15 годам тюрьмы приговорили агента России Фото: СБУ

Также он сконцентрировал внимание на местах наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники ВСУ в разных районах области.

В случае получения разведданных захватчики планировали использовать их для планирования новых и корректировки повторных воздушных атак на Одесщину, в том числе с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed.

По сообщению следствия, сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно разоблачили российского агента. Они задокументировали преступные действия и задержали его в августе 2022 года. Тем самым сорвана реализация враждебных планов по подготовке серии воздушных ударов по стратегически важным объектам в области.

Суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.

Осужденный работал в одной из местных больниц и имел прокремлевские взгляды. Он периодически обнародовал их на страницах русских пабликов. Так его заметили оккупанты, которые летом 2022 года дистанционно завербовали его через общение в популярном мессенджере.

Для сбора развединформации изменник самостоятельно объезжал территорию региона и скрыто фиксировал места базирования или маршруты движения украинских войск.

Полученные сведения он передавал агрессору в виде обозначения локаций украинских объектов на электронных картах с подробным описанием, в частности, ориентировочное количество личного состава и техники Сил обороны.

На основании собранных улик суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве также задержан агент РФ, который готовился к "эвакуации" после корректировки воздушных ударов по городу. Предатель также разведывал позиции и маршруты движения ВСУ в области.

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