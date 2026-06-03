Выслеживал координаты ВСУ для врага: 17-летнего парня подозревают в шпионаже в пользу России

Предатель

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В Харьковской области правоохранители задержали вероятного предателя Украины. Предварительно, 17-летнего юношу подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и сборе информации об украинских военных.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Что известно о предателе

По данным следствия, он поддерживал связь с представителем РФ через Telegram и передавал ему сведения о расположении подразделений Сил обороны, маршрутах передвижения военных и местах размещения техники.

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В апреле-мае 2026 года подозреваемый, как утверждают следователи, фотографировал и снимал на видео административное здание одного из отделов полиции, учебные заведения и другие объекты. Российская сторона предполагала, что там могли находиться украинские военнослужащие.

«Также молодой человек получал новые так называемые "цели" для дальнейшей разведки и передачи необходимой информации врагу», — отмечается в ведомстве.

В настоящее время ему объявили подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд направил его под стражу без права внесения залога.

Ранее в Днепре разоблачили бывшего военного, подозреваемого в передаче врагу данных об украинской авиации и помощи в подготовке ударов по городу. По данным СБУ, он корректировал ракетно-дроновую атаку РФ в ночь на 2 июня, собирая информацию о работе украинской авиации и ПВО. В то же время в деле возникла путаница: если СБУ связывает подозреваемого с июньской атакой, то прокуратура сообщила, что мужчину задержали еще 16 апреля и с тех пор он находится под стражей. Оба ведомства, судя по обнародованным материалам, говорят об одном и том же человеке. В ходе обыска у фигуранта изъяли российский паспорт и телефон с подтверждениями контактов с представителями РФ. Ему инкриминируют государственную измену, а санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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