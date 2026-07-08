Охоту в Украине предлагают полностью запретить: что известно

Охотник / © УНИАН

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Украинские художники, военные, писатели и зоозащитники просят власть полностью запретить охоту в стране. Сейчас, во время военного положения, охотиться официально нельзя. Однако животных все равно отстреливают под предлогом «регулирования их численности». В то же время, государство вообще не считает диких животных, поэтому оценить реальное состояние популяций невозможно. Активисты требуют ввести полный запрет, чтобы закрыть любые лазейки для легального отстрела.

Об этом сообщили в UAnimals.

Что предлагают зоозащитники?

Сообщается, что во время войны животные массово погибают от взрывов, пожаров, минирования и разрушения экосистем. Более того, реальный масштаб потерь невозможно подсчитать из-за оккупации и боевых действий. Несмотря на это, государство использует те же подходы, что и до полномасштабной войны, и продолжает согласовывать отстрелы животных.

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В UAnimals считают, что нужно инвестировать в современные гуманные решения: пероральную вакцинацию, мониторинг популяций, системы раннего обнаружения, современные средства отпугивания, создание мест подкормки, ограждения и другие практики. Кроме того, авторы инициативы призывают привлечь к разработке государственной политики управления дикой природой экологов, ученых, природоохранных и зоозащитных организаций.

Соответствующее обращение уже направили в Кабинет Министров Украины, Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство Украины и Гослесагентство.

Кто принял участие в инициативе?

К обращению по запрету охоты присоединились актрисы театра и кино Ольга Сумская, Ирма Витовская-Ванца, Анна Кошмал, певица Jerry Heil, культурная деятельница и фронтвумен группы ONUKA Наталья Жижченко, реперка alyona alyona, степдап-комик, волонтер и режиссер Василий Найем, журналист и телеведущий Алексей Суханов, писатель Максим Кидрук, переводчица и общественный деятель Татьяна Кидрук, писательница и певица Ирэна Карпа.

«Мы каждый день видим, как украинцы рискуют собственной жизнью, чтобы спасти собак, кошек, лошадей, коров, птиц, диких животных. Военные на позициях выкармливают и спасают их, волонтеры одолевают сотни километров, чтобы дать животным шанс на жизнь. И на этом фоне охота выглядит для меня совершенно дикарской практикой. Я хочу жить в стране, где ценят жизнь, а гуманность норма», — отметила украинская актриса и телеведущая, Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская.

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Авторы обращения отмечают: полномасштабная война уже нанесла огромный вред природе, а реальное состояние популяций диких животных сегодня даже невозможно оценить из-за боевых действий и оккупации территорий.

Из-за обстрелов и минирований страдают экосистемы, происходят масштабные пожары, исчезают редкие виды животных и растений. С начала полномасштабного вторжения ущерб окружающей среде от российской войны составляет 6 триллионов гривен, известно о 10 885 случаях вреда природе. Поэтому вместо убийства животных и инвестиций для развития охоты государство должно выбрать путь сохранения и восстановления окружающей среды.

Более того, охота как метод борьбы с бешенством и регулирование численности не является единственной. Для решения этих вопросов более гуманны альтернативы.

«Во время охоты гибнут как дикие животные, так кошки и собаки. Например, только в Тернопольской области за два месяца 2025 во время отстрелов убили 259 собак, 4 волков, 207 лис и 24 кошки. Это немыслимо в стране, много лет борющейся за гуманное отношение к животным, ответственность и уважение к жизни. Мы каждый день видим примеры сверхчеловеческих усилий по спасению животных. В то же время охота — это убийство животных. На практике он давно перестал быть способом регулировать численность животных и для многих остается развлечением и досугом», — добавила руководитель департамента стратегических инициатив UAnimals Ольга Мацько.

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Подписанты также обращают внимание на то, что звуки выстрелов остаются триггером для многих переживших обстрелы военных, ветеранов и гражданских. В то же время охота напрямую угрожает жизни людей. В 2024 году в Тернопольской области охотники застрелили человека, приняв за кабана. А в январе 2025 года в окрестностях Тернополя местные бегуны чудом не стали добычей охотников в густом тумане.

Напомним, ранее зоозащитники обвинили работников одесского ТЦК в жестоком обращении с животным. Собака, которого забрали от военнообязанного, впоследствии был найден с тяжелыми травмами.

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