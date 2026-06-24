Охотятся на счета украинцев в банке: мошенники вернули популярную схему с "Дією"

Мошенники / © www.freepik.com/free-photo

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Украинцев призывают быть осторожными, поскольку в соцсетях и мессенджерах снова набирает обороты хорошо известная фишинговая схема с «выплатами» в фейковой «Дії», чтобы украсть средства со счетов.

Об этом сообщает проект BRAMA.

Как действует схема

Мошенники массово распространяют сообщения о якобы «единоразовой помощи для всех граждан Украины» в размере от 800 до 20 000 грн. Они обновляют даты (например, пишут «официально с 23.06.2026») и манипулируют реальными номерами законов (Закон № 1768-III, Постановление КМУ № 250). Это фейк.

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Схема действует по следующему принципу:

Вы видите сообщение о «быстрой выплате» и переходите по ссылке. Ссылка ведет на поддельный сайт, который визуально копирует дизайн «Дії», «єДопомоги» или использует логотип Mastercard и государственные гербы. На сайте вам предлагают выбрать свой банк (Приват24, Ощадбанк, monobank и т.п.) для «быстрого зачисления» средств. Как только вы вводите свои данные, а затем подтверждаете операцию кодом из SMS или в приложении банка — мошенники перехватывают доступ к счету и крадут деньги.

Как распознать фейковую «Дію» и не попасть в ловушку мошенников

Украинцев призывают внимательно смотреть на адрес сайта и напоминают, что официальный портал «Дії» — это diia.gov.ua. Мошенники создают очень похожие адреса (например, … /diia.gov.uanews).

«Государство никогда не требует данных для входа в банк! Для начисления официальных выплат достаточно только номера IBAN или карты "єПідтримка". Ни одно официальное учреждение не будет просить ваши пароли, PIN-коды или CVV-код с обратной стороны карты. Доверяйте только официальным источникам!» — говорится в сообщении.

Как защитить себя от потери средств

Основатели проекта предостерегают — никогда не переходите по сомнительным ссылкам, где обещают легкие деньги. И ни в коем случае не вводите свои банковские данные на сторонних сайтах.

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Ранее мы рассказывали, что мошенники рассылают украинцам «письма из суда».

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