«Охотятся просто на людей»: Терехов предупредил о новом виде террора РФ

Атака на Харьков

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В июле FPV-дроны оккупационных войск стали одним из главных инструментов террора против Харькова. Армия РФ 109 раз атаковала город, половина из них — это удары дронами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, почти половина всех ударов — 51 атака FPV-дронами: 45 попаданий с детонацией и еще шесть неразорвавшихся дронов. В среднем каждый второй удар по Харькову противник наносил FPV.

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Какая опасность от FPV-дроны

Это принципиально другой уровень угрозы. Такие дроны летят низко, могут управляться через оптоволокно, появляются внезапно и охотятся не только на недвижимые объекты. Они атакуют гражданские автомобили прямо во время движения, грузовика, хлебовозы, машины, развозящие людям воду. Бьют по автозаправочным станциям и топливным колонкам — местам, где рядом всегда могут находиться люди», — предупредил Терехов.

Он отметил, что только в течение одной из недель более половины вражеских беспилотников были направлены именно на транспорт и горючие объекты.

Как Харьков противостоит атакам FPV-дроны

Власти города работают над противодействием этим ударам совместно с военными и областной военной администрацией. Антидроновые сетки не защищают на 100% от реактивных дронов, ракет или КАБ.

«Именно военные определяют, где и какие средства могут быть эффективными, потому что универсального решения против FPV сегодня не существует. Антидроновые сетки могут сработать в одном случае, но не защищают от всего спектра вооружения — реактивных дронов, ракет или управляемых авиабомб», — отметил Терехов.

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В то же время местные власти предлагают собственные технические подходы. Часть необходимых конструкций и элементов защиты производится и устанавливается коммунальными предприятиями.

Атаки по Харькову — последние новости

Напомним, в ночь на 2 августа Россия атаковала Харьков ударными беспилотниками. Под ударом оказались Индустриальный и Киевский районы. Там зафиксировано попадание. Пострадали двое детей 8 и 13 лет.

Накануне оккупанты атаковали Шевченковский район Харькова ударными беспилотниками. Под прицелом врага оказалось складское здание местного издательства. В результате атаки один человек получил ранения, судьба еще одного сотрудника издательства пока неизвестна.

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