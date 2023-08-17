Охотятся за билетами в Польшу и "фотошопят" их: "Укрзализныця" рассказала о борьбе со спекулянтами

Билеты в Польшу можно купить за 20 дней до даты отправления в 8:00 утра.

В "Укрзализныце" рассказали, что за месяц перевозчик заблокировал 600 аккаунтов, которыми пользовались спекулянты для "охоты за билетами" в Польшу, а затем перепродавали их. Также на посадку было не допущено 20 пассажиров, которые "отфотошопили" свои билеты.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

У перевозчика сообщили, что продолжают бороться со спекулянтами, которые сначала выкупают билеты в Польшу, а затем их дорого продают.

"За две недели тщательного контроля посадки, к рейсам было не допущено около двух десятков пассажиров с билетами на имена, которые не совпадали с документами, удостоверяющими личность. Это, как правило, имена спекулянтов, под которыми заблаговременно выкупают билеты, а затем перепродают их с измененным в фоторедакторе именем (которое все равно проявится у проводника при сканировании) или даже без изменений", — сообщили в компании схему.

Также "Укрзализныця" сообщила о том, что заблокировала 600 аккаунтов, с которых массово скупались билеты в Польшу.

"Напоминаем, что билеты на все польские поезда доступны ровно за 20 дней до даты отправления в 8:00 утра в мобильном приложении "Укрзализныци". Исключение: поезд №67/68 Киев — Варшава: билеты на него поступают в продажу теперь в 9:00, чтобы дозировать нагрузку в приложение", — говорится в сообщении.

Напомним, все объявления о продаже билетов на поезда "Укрзализныци" на сервисе OLX будут блокировать, а те, которые были размещены ранее, уже удалены.

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