Охрана полицией, металодетекторы и прочее: в правительстве планируют нововведения в школах и вузах

В следующем году в правительстве предусматривается на укрытие 2,5 млрд грн.

По ноябрю укрытиями обеспечено почти 80% учебных заведений. В правительстве планируют улучшать условия в сооружениях гражданской защиты.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании в Кабмине.

По его словам, в этом году правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на укрытие. В следующем году предполагается на укрытие 2,5 млрд грн.

"Должны максимально обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения детей. Прежде всего в прифронтовых областях, чтобы больше учеников могли учиться очно", — подчеркнул он.

Также во время совещания обсудили организацию безопасной среды в образовательных учреждениях. В правительстве планируют в учебных заведениях добавить охрану полицией, тревожную сигнализацию, металлодетекторы.

"В этом году утвердили соответствующую Концепцию безопасности учебных заведений. Заслушали информацию МОН и ГСЧС о работе в этом направлении. Поручил МОН, Мининфраструктуры, Минфину совместно с ОВА обеспечить реализацию проектов строительства и реконструкции укрытий в учебных заведениях за счет соответствующей субвенции из госбюджета. А также МОН, МВД, другие центральные органы исполнительной власти и ОВА должны обеспечить дальнейшее выполнение мер, предусмотренных Концепцией безопасности учебных заведений", — подчеркнул Шмигаль.

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