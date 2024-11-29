Охранник автостоянки пустил на ночлег незнакомца и дорого за это поплатился

В Винницкой области 68-летний охранник автостоянки разрешил заночевать в служебном помещении молодому незнакомцу, который пожаловался ему на жизненные невзгоды. Вместо признательности за приют он обокрал мужчину.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

Пока охранник совершал обход территории, фигурант без разрешения взял его мобильный телефон, зашел в интернет-банкинг, сменил пароль и осуществил перевод более 27 тысяч гривен на подконтрольный ему счет.

Не догадываясь о краже, работник автостоянки утром пригласил нового знакомого в свой дом. Там тот похитил еще и мобильный телефон гостеприимного винничанина, после чего скрылся.

Полицейские Винницкого районного управления полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 27-летний ранее судимый за разбой уроженец Волынской области.

Полиция задержала подозреваемого в краже 27-летнего мужчину / Фото: Национальная полиция Винницкой области

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированной системы, что привело к подделке информации), ч. 4 ст. 185 (кража) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, в Винницкой области 33-летний мужчина подозревается в убийстве своей родной 82-летней бабушки. Инцидент произошел в ее собственном доме.

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