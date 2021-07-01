Охранник пляжа под Днепром спустил собаку на нетрезвых отдыхающих: руководство агентства прокомментировал инцидент

Владелец агентства говорит, что отдыхающие являются самыми нарушителями законов.

В Каменском Днепропетровской области на пляже произошел конфликт. Охранник сделал замечание нетврезим отдыхающим, из-за чего произошел конфликт, в результате его собака набросилась на отдыхающих.

Владелец охранного агентства, где работает человек и которому принадлежит служебная собака, прокомментировал событие на пляже в соцсети.

"Для начала необходимо понимать, что все водоемы делятся на три категории: природные, искусственные и технические. Елизаветовский котлован является техническим карьером, который образовался в период намыва песка для строительства левобережья Днепродзержинска. Все попытки перевести его в статус водоема, не увенчались успехом том, что даже сейчас продолжается рассмотрение вопроса об установлении земельных снарядов в районе "Воронового острова" и дальнейшего намыва песка. Таким образом, вопрос Конституции уже проблематичен о беспрепятственном допуске граждан к водоемам природного происхождения", — сообщил Александр Осторожно.

По его словам, местные власти перевела земли на побережье в частную собственность. После этого, на этих участках были возведены заборы, беседки и другие здания, схемы которых вновь утверждены в реестрах.

"Что же происходит с проходом на пляж. Все территории ограждены таким образом, что на территорию пляжа можно попасть в обход этих объектов и это никто не запрещает, но если вы хотите пройти через территорию частной собственности, то это уже право собственника пускать или ни и на каких условиях пускать. так же территории Елизаветовского котлована достаточно мест, которые не передавались в частную собственность там можно купаться. Но обходить лишние 200 метров, народ не желает, так как там высокая трава, а кое-где камыши и мусора ", — объясняет владелец охранной фирмы.

Он добавляет, что нетрезвые отдыхающие очень часто пытаются "прорываться" через частную территорию, а владелец пытается найти компромисс.

"Если ты местный житель села Елизаветовка, предъяви паспорт с регистрацией и проходи. В ответ тебе пьяный начинает рассказывать о том, что они не будут носить с собой паспорт. Ты говоришь: "Ок, с 19:00 вход для всех бесплатный. В ответ — да пошли вы все, ходил когда хочу и буду ходить. То есть владелец идет на уступки, а ему начинают качать права. Теперь представьте все себя на месте владельца дома или дачи, которому будут говорить, нам плевать на все твои права нам так удобнее ходить. Почему полиция не реагирует на эти ситуации? Потому что они хорошо знают, что Елизаветинская котлован это технический карьерный Ворон и не относится к водным ресурсам свободного доступа. Второе — они понимают понятие частной собственности и даже для них вход и въезд на территорию частной собственности возможно только с разрешения владельца или по решению суда", — рассказывает Александр Осторожно.

Владелец охранного агентства говорит, что владелец, через территорию которого норовят попасть на пляж местные жители, обратился к охранного агентства, которые должны охранять частную собственность.

"Естественно у охраны начинаются конфликты с местной пьяной общиной. И понеслось - видосики, куча дерьма и гадости. Хотя, наверное, не для кого не секрет, что в случае проникновения посторонних лиц на вашу частную собственность, Вы для ее защиты, а так же для защиты Вашего имущества, здоровья и жизни, в зависимости от ситуации, можно не только дать в морду, спустить собак но и убить. Теперь по поводу инцидента на Заимке. Конфликт продолжался около двух часов. и у нас есть полностью видео этого конфликта, а не только то, что удобно показать этой пьяной быд**те. Оно обрабатывается с целью показать его обществу", — сообщил Александр Осторожно.

Напомним, что на территории, о которой идет речь выше, охранник сначала говорил с нетрезвыми отдыхающими, а потом снял с пса намордник, скорее всего, чтобы показать дебоширам, что не шутит, в тот же миг между ним и отдыхающим произошла потасовка и служебная собака, обученная защищать, без команды вцепилась зубами в ногу нападающему.

Охранник попытался быстро оттянуть собаку, но на него набросились другие отдыхающие и повалили на землю. Далее произошла потасовка уже на песке, где люди успокаивали собаку, а охранник защищал животное.

Новости Украины: на пляже в Днепропетровской области служебная собака набросилась на отдыхающих

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