Охранника Анджелины Джоли задержал ТЦК: стали известны эксклюзивные подробности

Анджелина Джоли в Херсоне

Кортеж известной голливудской звезды Анджелины Джоли, которая прибыла в Украину, остановили работники ТЦК.

Именно такая информация начала распространяться в Сети. Редакция сайта ТСН.ua узнала подробности. Так, источники в командовании Сухопутных войск подтвердили нам информацию о задержании на юге Украины военнослужащими ТЦК охранника известной актрисы. Но в то же время подчеркнули, что на самом деле речь не идет о силовом задержании, о чем в первую очередь массово пишут российские пропагандистские СМИ.

Кроме того, по неофициальной информации, Анджелина Джоли якобы приехала помочь охраннику. Видео этого момента уже также распространяют в Telegram-каналах. Официальная информация тоже несколько отличается от распространенной в соцсетях.

Представители ТЦК остановили охранника Анджелины Джоли и пытались его мобилизовать

«С Анджелиной Джоли все нормально, она действительно посетила ТЦК и СП. Заехала и попросилась в туалет. Относительно ее охранника — это офицер запаса. Силой его никто не задерживал. Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно поехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона», — сообщил для ТСН.ua высокопоставленный источник в командовании Сухопутных войск ВСУ.

Отметим, 5 ноября стало известно, что актриса Анджелина Джоли прибыла в Украину с особой целью. В частности, по предварительной информации, звезда побывала в Херсонских медицинских учреждениях и пообщалась с маленькими украинцами, ежедневно страдающими от усиленных обстрелов со стороны государства-террористки России. К слову, весной 2022 знаменитость также посещала Львов с благотворительной миссией.