Охраны нет, учителя до сих пор в стрессе: в Полтаве школа приходит в себя после стрельбы из арбалета, которую устроила ексучениця

Охраны нет, учителя до сих пор в стрессе: в Полтаве школа приходит в себя после стрельбы из арбалета, которую устроила ексучениця

Девушка ворвалась в школу с арбалетом и ранила двоих учителей.

В Полтаве сегодня могут избрать меру пресечения девушке с арбалетом, которая ранила двоих учительниц в местной школе. В понедельник 19-летняя бывшая ученица, а ныне студентка, зашла в школу, где училась с 1 по 4 класс, и из арбалета выстрелила в двоих учительниц. Девушку-стрелка задержали правоохранители.

Также читайте Раненые из арбалета в полтавской школе учителя даже не знали нападавшую: как сейчас чувствуют себя педагоги

О том, есть ли в школе сейчас учебный процесс и что известно о суде, который должен состояться, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Школа расположена в спальном районе Полтавы. И дети, и учителя медленно оправляются от пережитого в понедельник. Школьники идут в школу, учебное заведение до сих пор без охраны.

Напомним, что в то утро в здание зашла девушка с арбалетом в руках и с него выстрелил в двоих педагогов. Одной попала в спину, а другой — стрела прошила руку. Их состояние медики называют удовлетворительным и говорят, что здоровью ничего не угрожает.

О самой нападавшей мало что известно. Ей 19 лет, в этой школе училась до 4-го класса, а дальше перешла в другое учреждение. Она учится на психолога в одном из местных вузов. По данным СМИ, арбалет девушке на день рождения подарили родители.

Следствию задержанная рассказала, что к стрельбе ее подтолкнул сон. Вроде она имела кого-то убить. Правда, следователи до сих пор ждут результатов экспертиз — была злоумышленница под действием алкоголя, наркотиков и вообще психически здоров.

Новости Украины: восстановился ли учебный процесс в школе, где произошла стрельба из арбалета

Сегодня нападающей должны избрать меру пресечения, но время заседания пока неизвестен. В прокуратуре говорят: будут настаивать на содержании под стражей без права на залог.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку